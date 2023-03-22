Появился первый кандидат на пост губернатора Красноярского края

Справка

Александр Глисков родился в поселке Ванавара 17 декабря 1972. Он окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Был преподавателем КГУ, управляющим партнером адвокатского бюро «Глисков и партнеры», депутатом горсовета. В сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР. Сейчас Входит в состав комитетов по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по промышленной политике, транспорту и связию