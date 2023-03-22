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Появился первый кандидат на пост губернатора Красноярского края

Появился первый кандидат на пост губернатора Красноярского края
Иллюстрация: ЛДПР

Депутат Заксобрания Александр Глисков намерен баллотироваться на пост губернатора. О своем намерении он сообщил телеграм-канал «Борус».

#НОВОСТИ
Если партия меня выдвинет, я готов идти и побеждать», – отметил г-н Глисков.
Напомним, что выборы состоятся в сентябре 2023. Ранее губернатор Александр Усс сообщал, что готов также продолжить работу на своем посту, если будет поддержка жителей края и президента страны.
 

Справка

 
Александр Глисков родился в поселке Ванавара 17 декабря 1972. Он окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Был преподавателем КГУ, управляющим партнером адвокатского бюро «Глисков и партнеры», депутатом горсовета. В сентябре 2016 года был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края от ЛДПР. Сейчас Входит в состав комитетов по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по промышленной политике, транспорту и связию
 

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Автор: Петр Савельев
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