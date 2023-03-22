Появился первый кандидат на пост губернатора Красноярского края
Депутат Заксобрания Александр Глисков намерен баллотироваться на пост губернатора. О своем намерении он сообщил телеграм-канал «Борус».
Если партия меня выдвинет, я готов идти и побеждать», – отметил г-н Глисков.
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