Александр Усс развеял слухи о своей отставке

В последние дни в социальных сетях и СМИ появилось много слухов, касающихся отставки Александра Усса, губернатора Красноярского края. Сегодня глава региона прокомментировал их.

Во время визита главы региона в Железногорск журналисты задали губернатору вопрос о его дальнейших планах. Александр Усс сообщил, что все будет зависеть от поддержки президента РФ и жителей края.

Пять с половиной лет — это больше стандартного губернаторского срока, но вопрос совсем в другом. Понимаете, должность губернатора — это не привилегия и не награда. Это работа в самом прямом смысле слова. Это тяжелая миссия, которую я выполнял и буду выполнять столько, сколько определят президент и мои земляки — красноярцы», — сообщил губернатор.

Александр Усс также отметил, что слухи об его уходе появляются еще со времен работы в Заксобрании края. Тем не менее в ЗС он проработал 20 лет, а в должности губернатора — уже 5,5 лет.

Александр Усс находится на посту губернатора с 2017. Год он был и.о., а после выборов официально вступил в должность. Выборы губернатора в Красноярском крае запланированы на этот год.

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