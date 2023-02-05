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«Спокойствие, только спокойствие!» — первый зам ответил на слухи об отставке губернатора

«Спокойствие, только спокойствие!» — первый зам ответил на слухи об отставке губернатора
Иллюстрация: Яндекс

Первый заместитель губернатора Красноярского края прокомментировал слухи о смене главы региона, заполонившие телеграм-каналы, цитатой из мультфильма.

#НОВОСТИ

В последние дни в телеграм-каналах активно обсуждается ситуация, сложившаяся вокруг Юрия Лапшина. Авторы каналов экстраполируют  скандал, получивший название метрогейт, в том числе и на Александра Усса. Предрекают не только скорую отставку, но и называют преемников.

Однако в правительстве края уже прокомментировали, что Юрия Лапшин продолжает работать в должности председателя правительства. Что касается слухов, связанных с дальнейшей судьбой действующего губернатора, то Сергей Пономаренко ответил читателям своего канала цитатой из мультфильма:

Всем, кто с утра перечитал телеграмм-каналов хочется ответить фразой из мультфильма «Малыш и Карлсон»: «Спокойствие, только спокойствие!». Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в Красноярске, работает по плану».

Напомним, глава красноярского регионального кабмина Юрия Лапшин стал одним из фигурантов дела о хищениях при строительстве метро. Ранее по этому делу был  арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и краевой министр транспорта Константин Димитров.

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Автор: Петр Савельев
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