«Спокойствие, только спокойствие!» — первый зам ответил на слухи об отставке губернатора

Первый заместитель губернатора Красноярского края прокомментировал слухи о смене главы региона, заполонившие телеграм-каналы, цитатой из мультфильма.

В последние дни в телеграм-каналах активно обсуждается ситуация, сложившаяся вокруг Юрия Лапшина. Авторы каналов экстраполируют скандал, получивший название метрогейт, в том числе и на Александра Усса. Предрекают не только скорую отставку, но и называют преемников.

Однако в правительстве края уже прокомментировали, что Юрия Лапшин продолжает работать в должности председателя правительства. Что касается слухов, связанных с дальнейшей судьбой действующего губернатора, то Сергей Пономаренко ответил читателям своего канала цитатой из мультфильма:

Всем, кто с утра перечитал телеграмм-каналов хочется ответить фразой из мультфильма «Малыш и Карлсон»: «Спокойствие, только спокойствие!». Губернатор Красноярского края Александр Усс находится в Красноярске, работает по плану».

Напомним, глава красноярского регионального кабмина Юрия Лапшин стал одним из фигурантов дела о хищениях при строительстве метро. Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и краевой министр транспорта Константин Димитров.

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