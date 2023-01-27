Манскому району выбрали нового главу

Максим Лозовиков стал новым главой администрации Манского района. Выборы главы проходили на внеочередном заседании районного Совета депутатов.

Всего на этот пост претендовали два кандидата: Максим Гетманов, заместитель главы Манского района по социальным вопросам, и Максим Лозовиков, исполняющий обязанности главы района.

Кандидаты представили депутатам свои программы, обозначили основные проблемы развития территории и предложили пути их разрешения. В итоге единогласным решением новым главой был избран Максим Лозовиков.

Ранее пост главы занимал Артем Черных . Он ушел в отставку по собственному желанию в октябре 2022.

В своем заявлении я указал, что ухожу добровольно. Посчитал необходимым сделать именно так, потому что затянувшиеся разногласия с частью депутатов районного Совета не идут району на пользу», — сообщал он тогда.

Максим Лозовников работал заместителем главы района по оперативным вопросам.

Читайте также: