Манскому району выбрали нового главу
Максим Лозовиков стал новым главой администрации Манского района. Выборы главы проходили на внеочередном заседании районного Совета депутатов.
Всего на этот пост претендовали два кандидата: Максим Гетманов, заместитель главы Манского района по социальным вопросам, и Максим Лозовиков, исполняющий обязанности главы района.
Кандидаты представили депутатам свои программы, обозначили основные проблемы развития территории и предложили пути их разрешения. В итоге единогласным решением новым главой был избран Максим Лозовиков.
Ранее пост главы занимал Артем Черных. Он ушел в отставку по собственному желанию в октябре 2022.
В своем заявлении я указал, что ухожу добровольно. Посчитал необходимым сделать именно так, потому что затянувшиеся разногласия с частью депутатов районного Совета не идут району на пользу», — сообщал он тогда.
Максим Лозовников работал заместителем главы района по оперативным вопросам.
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На этом посту Артем Черных проработал 2,5 года.
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