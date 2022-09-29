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Отставку главы Манского района приняли единогласно

Сессия Манского райсовета
Сессия Манского райсовета. Иллюстрация: Артем Черных/vk.com

Причиной ухода, со слов Артема Черных, стали разногласия с депутатами райсовета.

#НОВОСТИ

Сессия Манского районного Совета депутатов единогласно приняла отставку главы района Артема Черных. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

О своем намерении уйти в отставку Черных заявил несколько дней назад. Тогжа он не стал распространяться о причинах этого решения. Сегодня же ситуация прояснилась.

В своем заявлении я указал, что ухожу добровольно. Посчитал необходимым сделать именно так, потому что затянувшиеся разногласия с частью депутатов районного Совета не идут району на пользу», — написал он в нынешнем посте.

Пост главы района Черных покинет 7 октября 2022. Его место, в статусе исполняющего обязанности, займет замглавы по оперативным вопросам Максим Лозовиков.

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Автор: Петр Савельев
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