Глава Манского района заявил об отставке

На этом посту Артем Черных проработал 2,5 года.

Глава Манского района Артем Черных собирается подать в отставку. Об этом он написал на своей странице в VK.COM.

Что стало причиной такого решения Черных на сообщил. К тому же, судя по всему, с поста главы района он уходит в свободное плавание.

В скором времени я планирую покинуть Манский район, поэтому открыт для новых предложений», — написал он.

В целом пост был посвящен итогам работы администрации района за 2,5 года. Черных считает, что им есть, чем гордиться.

Наш бюджет перешагнул миллиардную отметку, строятся новые образовательные учреждения, спортивный комплекс, множество детских площадок... Мы с командой сделали район узнаваемым и даже популярным и в будущем готовы поддерживать жителей района», — резюмировал Черных.

Напомним, что главой Манского района Красноярского края Артем Черных стал в марте 2020.

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