Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
58,10
56,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава Манского района заявил об отставке

Глава Манского района заявил об отставке
Иллюстрация: vk.com/id457271512

На этом посту Артем Черных проработал 2,5 года.

#НОВОСТИ

Глава Манского района Артем Черных собирается подать в отставку. Об этом он написал на своей странице в VK.COM.

Что стало причиной такого решения Черных на сообщил. К тому же, судя по всему, с поста главы района он уходит в свободное плавание.

В скором времени я планирую покинуть Манский район, поэтому открыт для новых предложений», — написал он.

В целом пост был посвящен итогам работы администрации района за 2,5 года. Черных считает, что им есть, чем гордиться.

Наш бюджет перешагнул миллиардную отметку, строятся новые образовательные учреждения, спортивный комплекс, множество детских площадок... Мы с командой сделали район узнаваемым и даже популярным и в будущем готовы поддерживать жителей района», — резюмировал Черных.

Напомним, что главой Манского района Красноярского края Артем Черных стал в марте 2020.

Читайте также:

Неэкологичным старателям запретили мыть в Манском районе на два месяца

В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.

Экс-глава управления культуры Красноярска после Москвы «приценивается» к Манскому району

Бывший руководитель управления культуры Красноярска Наталья Малащук может перейти на работу в администрацию Манского района края. Правда, пока не ясно в какой должности.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского краяГубернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края
  • Росгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского циркаРосгосцирк рассказал о ситуации вокруг красноярского цирка
  • Народный капитализм: куда приведет «Цифровой инвестор» ПотанинаНародный капитализм: куда приведет «Цифровой инвестор» Потанина
  • «Аэрофлот» вернет мобилизованным деньги за билеты«Аэрофлот» вернет мобилизованным деньги за билеты
  • На фоне мобилизации в России вырос спрос на наличныеНа фоне мобилизации в России вырос спрос на наличные
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.