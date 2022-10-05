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Алексей Храмцов ушел с поста министра образования Тывы

Алексей Храмцов ушел с поста министра образования Тывы
Иллюстрация: Алексей Храмцов/vk.com

Бывший руководитель главного управления образования Красноярска Алексей Храмцов, который последний год занимал пост министра образования Тывы, уволился с этой должности.

#НОВОСТИ
Как сообщил Алексей Храмцов в социальных сетях, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Алексей Храмцов возвращается в Красноярск.
Семья и новые дела заждались меня. Спасибо Главе Республики Владиславу Товарищтайовичу за приглашение и высокое доверие! Год был для меня очень сложным, но интересным! Отзывчивые, творческие и открытые жители удивительной Тувы, спасибо за возможности и полученные знания!», — написал Алексей Храмцов.
В беседе с DK.RU теперь уже бывший министр образования Тывы рассказал, что пока планирует отдохнуть.
Нужно вновь адаптироваться к большому городу. Почти полтора года не был в Красноярске, а там дальше видно будет», — отметил Алексей Храмцов.
Напомним, министром образования Тывы Алексей Храмцов стал в октябре 2021.

Справка

 
Алексей Владимирович Храмцов родился в 1975. В 1997 окончил Красноярский государственный педагогический университет по направлению «История с дополнительной специальностью психология». Трудился на руководящих должностях в сфере образования. В 2012...2015 был руководителем главного управления образования администрации Красноярска. С осени 2019 возглавлял Красноярский институт экономики Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. С марта 2021 по май 2021 был руководителем МАУ «Центр питания».
 
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Автор: Петр Савельев
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