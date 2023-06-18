Бывший соратник Быкова претендует на губернаторский пост

В Красноярском крае продолжается выдвижение кандидатур на кресло губернатора Красноярского края.

К претендентам присоединился Иван Серебряков, бывший депутат Горсовета Красноярска от «Патриотов России».

Напомним, в 2013 Анатолий Быков сформировал и возглавил Красноярское региональное отделение партии «Патриоты России», которое в итоге получило 14 мест из 36 в красноярском Горсовете.

В 2014 при поддержке Анатолия Быкова г-н Серебряков на выборах губернатора Красноярского края занял третье место. Позднее Иван Серебряков вошел в состав Заксобрания края, представив в нем «Патриотов России» единолично.

Весной 2021, после слияния «Патриотов» с СР (Сергей Миронов) и движением «За правду» (Захар Прилепин), Иван Серебряков покинул ряды партии.

Теперь экс-депутат ЗС края представляет партию «Родина» — в 2021 ее представители в Заксобрание не попали, набрав 1,29% голосов, что ниже проходного показателя.

Члены «Родины» поддержали кандидатуру Серебрякова на место депутата ЗС по Назаровскому одномандатному округу.

Напомним, ранее своих кандидатов выдвинули другие партии:

ЕР — Михаила Котюкова,

«Новые люди» — Дениса Терехова,

КПРФ — Андрея Новака.

Справка

Иван Серебряков, 44 года, окончил технический университет по специальности «Автомобили и автохозяйство». Работал инженером на Красноярском ремонтно-механическом заводе. В 2010-х был депутатом Горсовета, в 2016…2021 — имел статус депутата Заксобрания.

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