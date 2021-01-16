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Депутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентов

Депутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентов
Иллюстрация: скриншот youtube-канала Krasnews

Как рассказал депутат youtube-каналу Krasnews, загородный дом, расположенный в деревне Крутая, сгорел в три часа ночи 15 января. Однако людей в доме не было.

#НОВОСТИ

О происшествии депутату сообщил сосед, увидевший, как горит второй этаж здания. Иван Серебряков не исключает, что причиной пожара стал поджог. Он считает, что это попытка давления на него, связанная с депутатской деятельностью. В видео, записанном на месте пожара, депутат упоминает «людей, живущих в Германии», вероятно, намекая на скандал, связанный с якобы наличием у губернатора региона гражданства этой страны.

Иван Серебряков избран в Законодательное собрание от партии «Патриоты России», входит в состав комитетов по промышленной политике, транспорту и связи, а также по образованию, культуре и спорту. Сведений о законодательных инициативах депутата на сайте краевого парламента нет.

 

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