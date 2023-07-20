Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
91,20
102,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На место Виктора Зубарева в Госдуме РФ претендуют четверо

На место Виктора Зубарева в Госдуме РФ претендуют четверо
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Депутатское кресло освободилось в связи со смертью политика.

#НОВОСТИ

На дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56 заявилось четыре человека. Соответствующая информация опубликована на сайте Крайизбиркома.

В частности, это:

  • Сергей Еремин, «Единая Россия»;
  • Ксения Кадакина, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
  • Дмитрий Семиренко, КПРФ;
  • Иван Серебряков, «Родина».

Напомним, что ранее по этому округу Красноярский край в нижней палате парламента РФ представлял Виктор Зубарев, баллотировавшийся от «Единой России». Однако в мае 2023 он скончался. Причины смерти так и не названы.

Выборы пройдут 10 сентября 2023. Также в этот день красноярцы будут выбирать губернатора Красноярского края (голосование будет трехдневным) и новый Горсовет.

Читайте также:

Бывший соратник Быкова претендует на губернаторский пост

В Красноярском крае продолжается выдвижение кандидатур на кресло губернатора Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Высокогорский мост признали надежнымВысокогорский мост признали надежным
  • В Красноярске выделят больше средств на ремонт дорогВ Красноярске выделят больше средств на ремонт дорог
  • «Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля«Аврора» запустит рейсы «Якутск — Красноярск» с 20 июля
  • В ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлерВ ТРЦ «Планета» зашел новый одежный ритейлер
  • Дело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до судаДело экс-министра транспорта Красноярского края дошло до суда
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.