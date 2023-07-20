На место Виктора Зубарева в Госдуме РФ претендуют четверо
Депутатское кресло освободилось в связи со смертью политика.
На дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу №56 заявилось четыре человека. Соответствующая информация опубликована на сайте Крайизбиркома.
В частности, это:
- Сергей Еремин, «Единая Россия»;
- Ксения Кадакина, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
- Дмитрий Семиренко, КПРФ;
- Иван Серебряков, «Родина».
Напомним, что ранее по этому округу Красноярский край в нижней палате парламента РФ представлял Виктор Зубарев, баллотировавшийся от «Единой России». Однако в мае 2023 он скончался. Причины смерти так и не названы.
Выборы пройдут 10 сентября 2023. Также в этот день красноярцы будут выбирать губернатора Красноярского края (голосование будет трехдневным) и новый Горсовет.
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