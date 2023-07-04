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Бывший американский заключенный Виктор Бут поборется за место в Горсовете Красноярска

Бывший американский заключенный Виктор Бут поборется за место в Горсовете Красноярска
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Баллотироваться он будет от ЛДПР. Помимо него в общий список вошли два депутата Госдумы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также депутат Заксобрания края.

#НОВОСТИ

Российский предприниматель Виктор Бут будет баллотироваться в Горсовет Красноярска. Его кандидатура заявлена в списке Либерально-демократической партии России, опубликованном на сайте Горизбиркома.

Напомним, что в 2012 Бут был осужден судом США по обвинению в намерении незаконно продать оружие организации «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Ему дали 25 лет. Но в декабре 2022 его обменяли баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После этого он вернулся в Россию и через несколько дней вступил в ЛДПР.

Как рассказал «Осторожно Media» лидер краевых либерал-демократов Александр Глисков, они сами попросили Бута стать кандидатом в депутаты Горсовета. В итоге он занял вторую строчку в общей части списка партии. На первой — нынешний глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

Мы включили в список и Леонида Слуцкого и Виктора Бута как лидеров партии, чтобы иметь возможность их точку зрения донести до избирателей», — цитирует Глискова издание.

Сам Глисков идет в списке третьим. А четвертым числится еще один представитель нижней палаты российского парламента Сергей Каргинов.

Всего же в списке партии 51 кандидатов. Помимо ЛДПР, с перечнем претендентов на место в красноярском Горсовете на сегодня определилась только КПРФ.

Добавим, что Александр Глисков также баллотируется на пост губернатора Красноярского края. При этом, выборы главы региона будут проходить с 8 по 10 сентября 2023, а в Горсовет — лишь один день (10 сентября).

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Автор: Петр Савельев
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