Бывший американский заключенный Виктор Бут поборется за место в Горсовете Красноярска
Баллотироваться он будет от ЛДПР. Помимо него в общий список вошли два депутата Госдумы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также депутат Заксобрания края.
Российский предприниматель Виктор Бут будет баллотироваться в Горсовет Красноярска. Его кандидатура заявлена в списке Либерально-демократической партии России, опубликованном на сайте Горизбиркома.
Напомним, что в 2012 Бут был осужден судом США по обвинению в намерении незаконно продать оружие организации «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Ему дали 25 лет. Но в декабре 2022 его обменяли баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. После этого он вернулся в Россию и через несколько дней вступил в ЛДПР.
Как рассказал «Осторожно Media» лидер краевых либерал-демократов Александр Глисков, они сами попросили Бута стать кандидатом в депутаты Горсовета. В итоге он занял вторую строчку в общей части списка партии. На первой — нынешний глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.
Мы включили в список и Леонида Слуцкого и Виктора Бута как лидеров партии, чтобы иметь возможность их точку зрения донести до избирателей», — цитирует Глискова издание.
Сам Глисков идет в списке третьим. А четвертым числится еще один представитель нижней палаты российского парламента Сергей Каргинов.
Всего же в списке партии 51 кандидатов. Помимо ЛДПР, с перечнем претендентов на место в красноярском Горсовете на сегодня определилась только КПРФ.
Добавим, что Александр Глисков также баллотируется на пост губернатора Красноярского края. При этом, выборы главы региона будут проходить с 8 по 10 сентября 2023, а в Горсовет — лишь один день (10 сентября).
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