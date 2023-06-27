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Красноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы края

Красноярская «Зеленая» Ирина Иванова пойдет в губернаторы края
Иллюстрация: sobranie.info

Она стала седьмым претендентом на кресло главы региона и первой женщиной в этом списке.

#НОВОСТИ

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Ирина Иванова поборется за пост губернатора региона, сообщает NGS24, со ссылкой на саму народную избранницу.

По словам Ивановой, решение выдвинуть ее было принято на конференции регионального отделения партии «Зеленые», которую она представляет в региональном парламенте.

Ирина Иванова в политике с 2008. Тогда она стала депутатом красноярского Горсовета, куда прошла от «Единой России». В этом статусе она пребывала до 2013. Потом она на пять лет исчезла с политической арены, куда вернулась в 2018, когда ее опять избрали депутатом муниципального парламента, но уже от ЛДПР.

В июне 2021 Иванова снова сменила «подданство», перейдя из стана либерал-демократов в «Зеленые». А в октябре того же года она получила мандат депутата ЗС, который изначально предназначался Сергею Шахматову, но тот решил остаться в Горсовете.

В итоге, сейчас на пост губернатора Красноярского края претендуют семеро:

  • Александр Глисков, ЛДПР, депутат ЗС;
  • Ирина Иванова, «Зеленые», депутат ЗС;
  • Михаил Котюков, «Единая Россия», врио главы региона;
  • Максим Маркерт, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат ЗС;
  • Андрей Новак, КПРФ, вице-спикер ЗС;
  • Иван Серебряков, «Родина», бывший депутат ЗС;
  • Денис Терехов, «Новые люди», депутат ЗС.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут с 8 по 10 сентября 2023.

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Автор: Петр Савельев
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