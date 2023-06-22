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На пост губернатора Красноярского края претендует еще один депутат

На пост губернатора Красноярского края претендует еще один депутат
Иллюстрация: ЛДПР

Высший Совет ЛДПР принял решение о выдвижении Александра Глискова на должность губернатора Красноярского края. Об этом сообщили в партии.

#НОВОСТИ

Также на пост губернатора будут претендовать врио главы региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Денис Терехов («Новые люди»), Иван Серебряков («Родина») и Андрей Новак (КПРФ). Сами выборы намечены с 8 по 10 сентября.

Справка

 
Александр Глисков родился 17 декабря 1972 в поселке Ванавара Тунгусско-Чунского района Эвенкийского автономного округа. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. В 1999 стал адвокатом, в 2008 избран депутатом Красноярского городского совета, также его переизбирали в 2013. В 2016 депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2021 его переизбрали. Является руководителем ЛДПР.
 

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Автор: Петр Савельев
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