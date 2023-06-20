На пост губернатора Красноярского края претендует еще один кандидат
В избирательную комиссию края документы подал депутат Максим Маркерт. Он баллотируется от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Также уже известно, что на пост губернатора будут претендовать врио главы региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Денис Терехов («Новые люди»), Иван Серебряков («Родина») и Андрей Новак (КПРФ). Сами выборы намечены с 8 по 10 сентября.
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