Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.06
83,98
91,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На пост губернатора Красноярского края претендует еще один кандидат

На пост губернатора Красноярского края претендует еще один кандидат
Иллюстрация: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

В избирательную комиссию края документы подал депутат Максим Маркерт. Он баллотируется от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

#НОВОСТИ

Также уже известно, что на пост губернатора будут претендовать врио главы региона Михаил Котюков («Единая Россия»), Денис Терехов («Новые люди»), Иван Серебряков («Родина») и Андрей Новак (КПРФ). Сами выборы намечены с 8 по 10 сентября.

Справка

 
Максим Маркерт родился 14 июля 1977 в Ачинске. По образованию он инженер металлургических машин и оборудования. В 1996...2001 годах служил в органах внутренних дел, затем перешел на «Ачинский глиноземный комбинат». Также трудился на руководящих позициях в компаниях «Русал АГК» и «Транском». В 2018 его избрали депутатом Законодательного Собрания. В сентябре 2021 переизбран депутатом Законодательного собрания Красноярского края
 

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат«Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат
  • Бывший соратник Быкова претендует на губернаторский постБывший соратник Быкова претендует на губернаторский пост
  • «Аэрофлот» полетит из Красноярска «в разные города Китая» и на Бали«Аэрофлот» полетит из Красноярска «в разные города Китая» и на Бали
  • «Сибирь 2.0»: центр детского отдыха построят в Красноярском крае за 5 млрд рублей«Сибирь 2.0»: центр детского отдыха построят в Красноярском крае за 5 млрд рублей
  • На площади Чехову снесут 35 деревьев, памятник и каскадный фонтанНа площади Чехову снесут 35 деревьев, памятник и каскадный фонтан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.