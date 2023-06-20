На пост губернатора Красноярского края претендует еще один кандидат

Иллюстрация: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

В избирательную комиссию края документы подал депутат Максим Маркерт. Он баллотируется от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».