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На пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатов

На пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатов
Иллюстрация: Крайизбирком

Крайизбирком завершил прием документов от кандидатов, которые планируют участвовать в выборах губернатора Красноярского края. Всего документы подали представители 7 партий.

#НОВОСТИ
На пост губернатора будет претендовать Михаил Котюков («Единая Россия»), врио главы региона. Он первым принес пакет документов в избирком. А также Денис Терехов («Новые люди»), Андрей Новак (КПРФ), Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Серебряков («Родина»), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова («Зеленые»).
 
Теперь кандидатам нужно собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
 
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Автор: Петр Савельев
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