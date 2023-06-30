На пост губернатора Красноярского края претендует 7 кандидатов
Крайизбирком завершил прием документов от кандидатов, которые планируют участвовать в выборах губернатора Красноярского края. Всего документы подали представители 7 партий.
На пост губернатора будет претендовать Михаил Котюков («Единая Россия»), врио главы региона. Он первым принес пакет документов в избирком. А также Денис Терехов («Новые люди»), Андрей Новак (КПРФ), Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Серебряков («Родина»), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова («Зеленые»).
Теперь кандидатам нужно собрать подписи депутатов и глав муниципальных образований. Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
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