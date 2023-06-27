Сергей Еремин выиграл праймериз на довыборы в Госдуму РФ

Красноярского экс-мэра поддержали почти шесть с половиной тысяч жителей Дивногорского округа.

Сергей Еремин одержал победу в праймериз на дополнительных выборах в Госдуму: бывший мэр Красноярска получил 6 397 голосов. Остальные кандидаты набрали 1 132 голоса на всех.

Как писал «ДК» ранее, вице-губернатор Красноярского края подал документы для участия в дополнительных выборах 15 июня. Довыборы депутата Госдумы РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 состоятся 10 сентября 2023.

Процедура предварительного голосования проходила с 19 по 25 июня в электронном формате по четвертой модели: избиратели округа голосовали вне зависимости от партийной принадлежности, подтверждая свою личность и прописку через Госуслуги.

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