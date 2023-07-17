Михаил Котюков и Владислав Логинов будут баллотироваться в Горсовет Красноярска

«Единая Россия» сформировала список кандидатов в муниципальный парламент.

Врио губернатора Красноярского края возглавит список кандидатов в красноярский городской совет от «Единой России». Такое решения приняла партийная конференция, прошедшая в краевом центре на выходных.

Помимо Котюкова в первую пятерку списка претендентов на места в Горсовете вошли:

депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин;

глава города Красноярска Владислав Логинов;

председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина;

депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

Решение красноярского Горизбиркома о регистрации сформированного списка пока не принято — по крайней мере на сайте ведомства его пока нет. Меж тем вчера был зарегистрирован общетерриториальный список партии «Новые люди». Его возглавил депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов.

Также на сегодня уже приняты решения о регистрации списков кандидатов в депутаты горсовета от партий «Родина», КПРФ и ЛДПР. Последний, напомним, возглавили депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, предприниматель Виктор Бут, депутат краевого ЗС Александр Глисков и депутат Госдумы РФ Сергей Каргинов.

Выборы в Горсовет Красноярска пройдут 10 сентября 2023.

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