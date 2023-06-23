Михаил Котюков заявил о возможных кадровых перестановках в правительстве края

С момента, когда он занял пост врио губернатора, своих кресел лишились уже два чиновника.

В правительстве Красноярского края могут произойти кадровые перестановки. Об этом на вчерашней сессии местного Законодательного Собрания заявил врио губернатора региона Михаил Котюков.

Подобным образом он отреагировал на вопросы и заявления депутатов ЗС, прозвучавшие после выступления краевого премьер-министра Сергея Верещагина. Котюков отметил, что ко многим из поднятых тем нужен нестандартный подход.

Нам нужно попытаться найти новые решения. Многие вопросы требуется не просто перезагрузить, а где-то — начать с нуля. И здесь нам нужна воля, и я уверен, что мы эту волю проявим сообща. В том числе и кадровые решения примем. Они явно многие уже назревают», — сказал врио губернатора Красноярского края.

Также он добавил, что пока дает возможность людям проявить себя, но перестановки «очевидно, точно будут».

Напомним, что Михаила Котюкова назначили исполняющим обязанности руководителя региона 20 апреля 2023. Буквально через три дня стало известно, что тогдашний председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подал в отставку. А на следующий день своего кресла лишился Константин Димитров, возглавлявший краевой Минтранс.

Оба уволенных чиновника получили свои посты при Александре Уссе, который так же ушел в отставку 20 апреля.

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Теперь он может начать собирать подписи, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр.

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