Экс-министра транспорта Красноярского края Димитрова будут судить по делу Митволя

Прокурор края утвердил обвинительное заключение: Константина Димитрова, бывшего главу регионального Минтранспорта, обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке проекта метро.

20 июня стало известно об утверждении обвинительного заключения в отношении Константина Димитрова, бывшего министра транспорта Красноярского края. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке сметы проекта строительства метрополитена. Уголовное дело в отношении экс-министра рассмотрят в Центральном суде Красноярска.

Как указывается в сообщении краевой прокуратуры, в сентябре 2019 «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт с АО «КрасноярскТИСИЗ» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью 954 млн рублей.

В декабре 2019 министр, действуя во исполнение заведомо для него незаконного указания вышестоящего должностного лица, отдал распоряжение руководителю подведомственного ему учреждения подписать акт приема-передачи работ на сумму более 742 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экс-министр транспорта региона знал о недостатках, которые не позволяли принять работу. Например, подрядчик использовал устаревшую проектную документацию, не выполнил актуальную геодезическую съемку, а также выполнил значительно меньший объем работ — пробурил 60 скважин вместо обозначенных 220.

Тем не менее, заказчик оплатил контракт в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор края заключил досудебное соглашение с Константином Димитровым. По условиям соглашения, чиновник раскрыл все обстоятельства инкриминируемого ему преступления, а также указал на других причастных. Константин Димитров, которого отправили в СИЗО в июле 2022, полностью признал вину, и сейчас находится под домашним арестом.

Максимальное наказание по вменяемой статье (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) может составить от трех до десяти лет лишения свободы.

В марте 2023 среди фигурантов появился и Юрий Лапшин, бывший премьер-министр края. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении г-на Лапшина возбудили еще в октябре 2022. В апреле 2023 он написал заявление об отставке.

Расследование дела в отношении Олега Митволя, председателя совета директоров компании «КрасноярскТИСИЗ», завершили 1 июня 2023. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метрополитена.

Читайте по теме:

Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)

Арест Владимира Егорова определил новостную повестку на ближайшее время. DK.RU подготовил дайджест из сообщений и высказываний Егорова, начиная с 2017.

Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»

Владимир Егоров больше не числится гендиректором УСК «Сибиряк». Эту должность занял его заместитель Евгений Моисеев.

В Красноярске арестован директор местной инвестиционной компании

Месяц назад в работе организации были обнаружены признаки финансовой пирамиды.