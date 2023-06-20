Экс-министра транспорта Красноярского края Димитрова будут судить по делу Митволя
Прокурор края утвердил обвинительное заключение: Константина Димитрова, бывшего главу регионального Минтранспорта, обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке проекта метро.
20 июня стало известно об утверждении обвинительного заключения в отношении Константина Димитрова, бывшего министра транспорта Красноярского края. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при корректировке сметы проекта строительства метрополитена. Уголовное дело в отношении экс-министра рассмотрят в Центральном суде Красноярска.
Как указывается в сообщении краевой прокуратуры, в сентябре 2019 «Краевое транспортное управление» заключило госконтракт с АО «КрасноярскТИСИЗ» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью 954 млн рублей.
В декабре 2019 министр, действуя во исполнение заведомо для него незаконного указания вышестоящего должностного лица, отдал распоряжение руководителю подведомственного ему учреждения подписать акт приема-передачи работ на сумму более 742 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экс-министр транспорта региона знал о недостатках, которые не позволяли принять работу. Например, подрядчик использовал устаревшую проектную документацию, не выполнил актуальную геодезическую съемку, а также выполнил значительно меньший объем работ — пробурил 60 скважин вместо обозначенных 220.
Тем не менее, заказчик оплатил контракт в полном объеме.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор края заключил досудебное соглашение с Константином Димитровым. По условиям соглашения, чиновник раскрыл все обстоятельства инкриминируемого ему преступления, а также указал на других причастных. Константин Димитров, которого отправили в СИЗО в июле 2022, полностью признал вину, и сейчас находится под домашним арестом.
Максимальное наказание по вменяемой статье (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) может составить от трех до десяти лет лишения свободы.
В марте 2023 среди фигурантов появился и Юрий Лапшин, бывший премьер-министр края. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении г-на Лапшина возбудили еще в октябре 2022. В апреле 2023 он написал заявление об отставке.
Расследование дела в отношении Олега Митволя, председателя совета директоров компании «КрасноярскТИСИЗ», завершили 1 июня 2023. Его подозревают в хищении более 900 млн рублей при строительстве красноярского метрополитена.
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