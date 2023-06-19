В Красноярске арестован директор местной инвестиционной компании

Месяц назад в работе организации были обнаружены признаки финансовой пирамиды.

Генерального директора красноярской инвестиционной компании «А2 Консалтинг» арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Вместе с ним под уголовное преследование по тем же статьям (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) попал исполнительный директор этой организации.

Следствие полагает, что еще в 2017 году топ-менеджеры «А2 Консалтинг» начали заключать с клиентами договоры приобретения векселей различных коммерческих компаний, которых (вексей) на самом деле не существовало. Приобретателям этих псевдобумаг мужчины обещали вернуть деньги с высокими процентами за счет полученного дохода от фирм- эмитентов, но никаких договоров с ними заключено не было. А чтобы не привлекать внимания саморегулируемой организации и Банка России компания была зарегистрирована в форме ООО.

Часть полученных таким образом денег (более 25 млн рублей) они легализовали путем выдачи займов самим себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и «А2 Консалтинг».

На сегодня установлено, что путем продажи компанией псевдовекселей было обмануто 10 человек. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет 56 млн рублей.

Мера пресечения в отношении исполнительного директора «А2 Консалтинг» будет избрана в ближайшее время. Генеральный же директор организации взят под стражу и направлено в СИЗО.

Добавим, что в мае этого Банк России усмотрел в деятельности «А2 Консалтинг» признаки финансовой пирамиды. В прокуратуре подтвердили выводы регулятора.

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