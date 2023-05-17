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Строители скандальных «Золотой горки» и «Златоулочки» отправятся в колонию

Строители скандальных «Золотой горки» и «Златоулочки» отправятся в колонию
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

За семь лет своей преступной деятельности они обманули более 200 человек, получив с них более 400 млн рублей.

#НОВОСТИ

Вступил в силу приговор, вынесенный Железнодорожным районным судом Красноярска, в отношении руководителей компаний «Злата» и «Золотая горка», а также одной подрядной организации.

Эти компании «строили» под Красноярском коттеджные поселки «Золотая горка» и «Златоулочка». Под эти цели они собирали с будущих жильцов, в том числе и по договорам долевого участия, но далеко не все их пускали на строительные нужды.

В результате, как установил суд, с 2009 по 2016 осужденными было обмануто 224 человека на сумму более 440 млн рублей.

Приговор в их отношении был вынесен еще в ноябре 2022. Руководителей «Златы» и «Златоулочки» приговорили к 9 и 10 годам колонии общего режима, а главу подрядной организации — к 4-м. Защита попыталась оспорить это решение, потребовав его отмены и оправдания своих подопечных. Однако, как рассказали в прокуратуре Красноярского края, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения и теперь он вступил в законную силу. Таким образом в ближайшее время обвиняемые отправятся к месту отбывания наказания.

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Автор: Петр Савельев
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