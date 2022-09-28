Депутат ЗС Юрий Ефимов отправится в колонию. Отбывать реальный срок.

Красноярский краевой суд отклонил требования адвокатов депутата о его оправдании. Теперь Ефимов будет отбывать реальный срок за мошенничество.

В законную силу вступил приговор в отношении депутата Законодательного Собрания Красноярского края Юрия Ефимова. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ефимов был арестован в июле 2018 по подозрении в получении взятки в особо крупном размере. Судом, установлено, депутат за 10 млн рублей обещал представителю одной из компаний (какой именно, не уточняется) помочь получить разрешение на строительство административно-бытового здания в пос. Таежный Богучанского района.

На самом деле никаким образом повлиять на это депутат не мог, но все же получил 8,5 млн рублей за свое мнимое покровительство», — рассказали в прокуратуре.

В итоге Ефимов был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое с использованием служебного положения). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. рублей.

Адвокаты Ефимова потребовали оправдать его, но Красноярский краевой суд отклонил это заявление и оставил приговор своих коллег из Советского района Красноярска в силе.

Читайте также:

В Красноярском крае застройщика «Златоулочки» признали банкротом

Арбитражный суд края принял решение признать банкротом компанию «Злата». Застройщик занимался строительством жилого комплекса «Златоулочка» в Емельяновском районе.

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

Арестован министр транспорта Красноярского края

Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.