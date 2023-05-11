В работе красноярской инвестиционной компании разглядели намек на финансовую пирамиду

Она оказалась единственной подобной организацией, обнаруженной в Сибири за первые три месяца года.

В Красноярском крае выявили компанию, деятельность которой обладает признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в местном отделении Банка России.

Название организации в ЦБ не говорят. Однако, судя по данным реестра финансовых нелегалов, речь об ООО «А2 консалтинг», работающем под брендом «А2 Капитал», которую внесли в список в конце марта этого года.

Компания предлагала своим клиентам инвестировать в акции российских предприятий, но фактически инвестированием не занималась, а доход между клиентами и организаторами перераспределялся за счет привлечения новых участников», — пояснил управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Помимо этого в Красноярском крае было выявлено еще двенадцать компаний, которые нелегально выдавали потребительские займы — половина из них незаконно использовала в своем наименовании слова ломбард или микрокредитная компания, еще пять маскировались под ломбарды, по сути, являясь комиссионными магазинами и еще одна выдавала займы под залог имущества.

С полным перечнем компаний, которые подозреваются Центробанком в нелегальной деятельности, можно ознакомиться на сайте регулятора в соответствующем разделе.

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Основным источником стали нефтегазовые компании.