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Объем корпоративных средств вырос на 504 млрд в феврале 2023

Объем корпоративных средств вырос на 504 млрд в феврале 2023
Иллюстрация: freepik.com / frimufilms

Основным источником стали нефтегазовые компании.

#НОВОСТИ

Центральный банк РФ опубликовал данные о динамике внутри банковского сектора в феврале 2023: согласно приведенным показателям, в минувшем месяце средства юридических лиц увеличились на 1,1%, что в пересчете составило 504 млрд рублей. Из них 484 млрд— рост средств в рублях, еще 21 млрд — рост остатков в валюте. Такой прирост главный банк России характеризует как «умеренный».

Основным источником средств стали нефтегазовые компании страны.

На март 2023 объем остатков составляет 46,7 трлн рублей.

«Несмотря на опережающий рост рублевых остатков, доля валютных средств компаний выросла на 1,1 п.п., до 19,6 с 18,6%, из-за ослабления курса рубля. Если бы курс был неизменным, доля валюты сократилась бы до 18%», — уточняется в материалах Центробанка.

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По итогам января 2023 их объем составил 396 млн, в то время как в январе 2022 этот показатель был равен 649 млн.

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Автор: Петр Савельев
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