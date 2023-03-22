Объем корпоративных средств вырос на 504 млрд в феврале 2023

Основным источником стали нефтегазовые компании.

Центральный банк РФ опубликовал данные о динамике внутри банковского сектора в феврале 2023: согласно приведенным показателям, в минувшем месяце средства юридических лиц увеличились на 1,1%, что в пересчете составило 504 млрд рублей. Из них 484 млрд— рост средств в рублях, еще 21 млрд — рост остатков в валюте. Такой прирост главный банк России характеризует как «умеренный».

Основным источником средств стали нефтегазовые компании страны.

На март 2023 объем остатков составляет 46,7 трлн рублей.

«Несмотря на опережающий рост рублевых остатков, доля валютных средств компаний выросла на 1,1 п.п., до 19,6 с 18,6%, из-за ослабления курса рубля. Если бы курс был неизменным, доля валюты сократилась бы до 18%», — уточняется в материалах Центробанка.

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