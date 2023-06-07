Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.06
81,32
87,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей

Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

Адвокат настаивает, что действия гендиректора «Сибиряка» нельзя рассматривать как мошенничество, но 391 млн рублей переведены в казну региона.

#НОВОСТИ

Владимир Егоров, гендиректор строительной компании «Сибиряк» перевел в бюджет Красноярского края 391 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенными его действиями, которые правоохранительными органами истолкованы как мошенничество.

Напомним, что г-ну Егорову инкриминируют то, что в 2020 его компания построила школу на 600 мест в гор. Иланский (Красноярский край) и передала ее в собственность местной администрации за 1 млрд рублей, что «на 391 млн больше ее стоимости». Именно эту сумму Егоров и перечислил в краевой бюджет.

Он возместил ущерб полностью, платежный документ на 391 млн рублей датирован 2 июня 2023, деньги перечислены в краевой бюджет», — говорят в прокуратуре региона.

Напомним, что Владимира Егорова задержали в середине мая 2023. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В качестве меры пресечения был избран арест — защита просила смягчить ее, заменив подпиской о невыезде. Но Красноярский краевой суд оставил ходатайство без удовлетворения. Таким образом Егоров останется в СИЗО до 15 июля 2023.

 

Читайте также:

Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)

Арест Владимира Егорова определил новостную повестку на ближайшее время. DK.RU подготовил дайджест из сообщений и высказываний Егорова, начиная с 2017.

Задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края

В Красноярске по подозрению во взяточничестве задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края.

Экс-руководитель красноярского соцстраха может предстать перед судом за взятки

Расследование дела завершилось и его отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов краяЗадержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края
  • Региональный координационный центр создается в Красноярском краеРегиональный координационный центр создается в Красноярском крае
  • Красноярску добавят московских авиарейсовКрасноярску добавят московских авиарейсов
  • Дилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в КрасноярскеДилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в Красноярске
  • В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства Шинного кладбищаВ Красноярске ищут подрядчика для благоустройства Шинного кладбища
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.