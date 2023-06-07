Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей

Адвокат настаивает, что действия гендиректора «Сибиряка» нельзя рассматривать как мошенничество, но 391 млн рублей переведены в казну региона.

Владимир Егоров, гендиректор строительной компании «Сибиряк» перевел в бюджет Красноярского края 391 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенными его действиями, которые правоохранительными органами истолкованы как мошенничество.

Напомним, что г-ну Егорову инкриминируют то, что в 2020 его компания построила школу на 600 мест в гор. Иланский (Красноярский край) и передала ее в собственность местной администрации за 1 млрд рублей, что «на 391 млн больше ее стоимости». Именно эту сумму Егоров и перечислил в краевой бюджет.

Он возместил ущерб полностью, платежный документ на 391 млн рублей датирован 2 июня 2023, деньги перечислены в краевой бюджет», — говорят в прокуратуре региона.

Напомним, что Владимира Егорова задержали в середине мая 2023. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В качестве меры пресечения был избран арест — защита просила смягчить ее, заменив подпиской о невыезде. Но Красноярский краевой суд оставил ходатайство без удовлетворения. Таким образом Егоров останется в СИЗО до 15 июля 2023.

Читайте также:

Владимир Егоров: шесть лет до ареста (дайджест)

Арест Владимира Егорова определил новостную повестку на ближайшее время. DK.RU подготовил дайджест из сообщений и высказываний Егорова, начиная с 2017.

Задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края

В Красноярске по подозрению во взяточничестве задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края.

Экс-руководитель красноярского соцстраха может предстать перед судом за взятки

Расследование дела завершилось и его отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.