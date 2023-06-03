В Красноярске по подозрению во взяточничестве задержан гендиректор фонда капремонта многоквартирных домов края.

Михаила Попелышева, генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края, задержали сотрудники ФСБ по подозрению в «Получении взятки должностным лицом в особо крупном размере» (по ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сообщается, что фигурант был взят с поличным при получении взятки 5 млн рублей.

Напомним, что г-н Попелышев занял пост гендиректора фонда КРМД в апреле 2022, до этого являлся полпредом губернатора Усса. Общий стаж на руководящих должностях — 36 лет.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Всего он планировал незаконно обогатиться на 12 млн рублей, в мае получил 1,6 млн рублей, а 2 июня 2023 года при передаче 5 млн рублей был задержан сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете уточняют, что чиновник в апреле 2022 сам предложил знакомому предпринимателю покровительство фонда за вознаграждение:

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств».

В прокуратуре края сообщают, что ведомством ранее вносилось представление в правительство края из-за выявленных грубых нарушений в работе фонда — проверки выявили факты волокиты при заключении контрактов с победителями аукционов, затягивание сроков выполнения работ.

Выявлены случаи ремонта заведомо аварийных жилых домов, неэффективного распоряжения денежными средствами фонда, а также затягивания ремонта технически сложных объектов. Представление находится на рассмотрении», — рассказывают в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.