Экс-руководитель красноярского соцстраха может предстать перед судом за взятки
Расследование дела завершилось и его отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего Красноярского регионального отделения фонда Социального страхования России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Его подозревали в получении взяток на общую сумму 1,658 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов по организации санаторно-курортного лечения и ускорение проверки документов, а также оплате этих услуг.
Всего против экс-руководителя красноярского соцстраха было возбуждено три уголовных дела. Все они были объединены в одно производство.
Сейчас материалы расследования переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
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