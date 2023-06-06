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Экс-руководитель красноярского соцстраха может предстать перед судом за взятки

Экс-руководитель красноярского соцстраха может предстать перед судом за взятки
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Расследование дела завершилось и его отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

#НОВОСТИ

Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего Красноярского регионального отделения фонда Социального страхования России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Его подозревали в получении взяток на общую сумму 1,658 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов по организации санаторно-курортного лечения и ускорение проверки документов, а также оплате этих услуг.

Всего против экс-руководителя красноярского соцстраха было возбуждено три уголовных дела. Все они были объединены в одно производство.

Сейчас материалы расследования переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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Теперь его передадут в прокуратуру Красноярского края для ознакомления и передачи в суд.

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Предположительно это связано с его деятельностью на посту гендиректора «КрайДЭО».

Автор: Петр Савельев
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