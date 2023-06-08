Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»
Владимир Егоров больше не числится гендиректором УСК «Сибиряк». Эту должность занял его заместитель Евгений Моисеев.
На изменения данных в системе «Контур.Фокус» обратили внимание журналисты. Согласно обновленной информации, со 2 июня 2023 гендиректором компании «Сибиряк» числится Евгений Моисеев, — сообщают «Дела».
Напомним, г-на Егорова задержали по прилету в Красноярск 16 мая 2023.
По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость строительства школы на 391 млн рублей.
Помимо Владимира Егорова задержаны его дочь Александра Савельева — главный бухгалтер УСК «Сибиряк» (находится под домашним арестом), а также оценщик — заключен под стражу.
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