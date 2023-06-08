Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.06
82,09
88,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»

Владимир Егоров покинул пост гендиректора «Сибиряка»
Иллюстрация: dela.ru

Владимир Егоров больше не числится гендиректором УСК «Сибиряк». Эту должность занял его заместитель Евгений Моисеев.

#НОВОСТИ

На изменения данных в системе «Контур.Фокус» обратили внимание журналисты. Согласно обновленной информации, со 2 июня 2023 гендиректором компании «Сибиряк» числится Евгений Моисеев, — сообщают «Дела».

Напомним, г-на Егорова задержали по прилету в Красноярск 16 мая 2023.

По версии следствия, «Сибиряк» завысил стоимость строительства школы на 391 млн рублей.

Помимо Владимира Егорова задержаны его дочь Александра Савельева — главный бухгалтер УСК «Сибиряк» (находится под домашним арестом), а также оценщик — заключен под стражу.

 

Читайте по теме

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Региональный координационный центр создается в Красноярском краеРегиональный координационный центр создается в Красноярском крае
  • Красноярску добавят московских авиарейсовКрасноярску добавят московских авиарейсов
  • Дилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в КрасноярскеДилерский центр электромобилей EVOLUTE открылся в Красноярске
  • Владимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублейВладимир Егоров перевел краевому бюджету 391 млн рублей
  • Авиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из КрасноярскаАвиакомпания «Россия» снова полетела в Минводы из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.