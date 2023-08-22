«Москвич» ищет еще одного дилера в Красноярске
В пресс-службе завода сообщают, что «Москвич» продолжает вести активные поиски второго дилера в Красноярске.
Напомним, что на сегодня «Москвич» официально представлен в Новосибирске, Красноярске, Омске и Кемерове. В первую очередь дилерство марки получали бывшие партнеры ушедшей из России Renault, — пишет издание «Континент Сибирь».
Так, в Кемерове, Красноярске и Новосибирске автозавод назначил по одному дилеру («СИАЛАВТО» и «ФАСТАР» соответственно), а в Омске запустилось сразу двое партнеров (краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» и местная ГК «Альянс»).
По данным завода, в Красноярске с сегодняшнего дня возобновляется прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию — он продлится по 29 сентября 2023.
В Новосибирске вторым партнером уже стала местная «Сармат», представляющая ГАЗ, Kia, DongFeng, Changan и Jetour. Таким образом, по бренду «Москвич» «Сармат» будет конкурировать с самарской ГК «ФАСТАР» — официальный дилер Mercedes, VW, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Renault, LADA, UAZ, Changan, JAC, «Москвич».
В Томске партнером завода стала ГК «Атом Авто», имеющая полнофункциональные дилерские центры Renault, Nissan, Skoda, CHERY и OMODA.
В Барнауле салон «Москвича» откроет автоцентр «Южный» (ООО «АлтайГАЗавтосервис»).
Также «Москвича» готовит к открытию дилера в Иркутске — «Сибавтоцентр», который ранее представлял марку Renault.
Справка
Читайте далее
-
Таксистов пересаживают на российский автопром. Госсовет поддержал соответствующий закон
Предполагается, что с 1 января 2024 г. автопарк служб такси должен будет состоять из автомобилей исключительно российской сборки. Правила не коснутся машин, которые используют в бизнес-классе.21.08.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
От 2,2 млн руб. Цены на автомобили «Москвич» взлетели на 11%
Производитель поднял цены на весь модельный ряд в среднем на 10-11,5%. Электрокар от «Москвича» теперь обойдется почти в 4 млн руб. Участники рынка говорят, что все из-за повышения утильсбора.01.08.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
Человек из «КАМАЗа». На заводе «Москвич» новый гендиректор
Немецкий эксперт ранее отвечал за выход на рынок флагманского грузовика новейшего поколения К5. На заводе «КАМАЗ» он проработал девять лет. В 2023 г. «Москвич» должен выпустить не менее 50 тыс. авто.29.06.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
В Красноярске планируют открыть еще один автосалон «Москвич»
Московский автомобильный завод «Москвич» расширит географию присутствия. Планируется, что автосалоны появятся еще в 31 новом городе, среди них и Красноярск.23.06.2023Новости ДККрасноярск
-
Не только Москвич: импорт китайских автомобилей в России вырос втрое
Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta.21.06.2023Новости ДКЕкатеринбург
-
«Маленький красноярский Трамп»: в выборах губернатора края появился новый кандидат
10 сентября 2023 в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. 16 июня на поле кандидатов появился еще один игрок — Денис Терехов, депутат Заксобрания и красноярский лидер партии «Новые люди».16.06.2023Новости ДККрасноярск
-
Китайские автомобили Jetour в Красноярске будут продавать два дилера
Jetour является одним из брендов китайской корпорации CHERY, который был запущен в 2018.04.06.2023Новости ДККрасноярск