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«Москвич» ищет еще одного дилера в Красноярске

«Москвич» ищет еще одного дилера в Красноярске
Иллюстрация: ria.city

В пресс-службе завода сообщают, что «Москвич» продолжает вести активные поиски второго дилера в Красноярске.

#НОВОСТИ

Напомним, что на сегодня «Москвич» официально представлен в Новосибирске, Красноярске, Омске и Кемерове.  В первую очередь дилерство марки получали бывшие партнеры ушедшей из России Renault, — пишет издание «Континент Сибирь».

Так, в Кемерове, Красноярске и Новосибирске автозавод назначил по одному дилеру («СИАЛАВТО» и «ФАСТАР» соответственно), а в Омске запустилось сразу двое партнеров (краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» и местная ГК «Альянс»). 

По данным завода, в Красноярске с сегодняшнего дня возобновляется прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию — он продлится по 29 сентября 2023.

В Новосибирске вторым партнером уже стала местная «Сармат», представляющая ГАЗ, Kia, DongFeng, Changan и Jetour. Таким образом, по бренду «Москвич» «Сармат» будет конкурировать с самарской ГК «ФАСТАР» — официальный дилер Mercedes, VW, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Renault, LADA, UAZ, Changan, JAC, «Москвич».

В Томске партнером завода стала ГК «Атом Авто», имеющая полнофункциональные дилерские центры Renault, Nissan, Skoda, CHERY и OMODA.

В Барнауле салон «Москвича» откроет автоцентр «Южный» (ООО «АлтайГАЗавтосервис»).

Также «Москвича» готовит к открытию дилера в Иркутске — «Сибавтоцентр», который ранее представлял марку Renault.

Справка

 
В 1П 2023 в Сибири было зарегистрировано 134 новых автомобиля «Москвич», из них 34 — в Красноярском крае, 23 в Новосибирской области, 38 в Кемеровской области, 33 — в Омской области. Источник: «Автостат Инфо»
 

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Автор: Петр Савельев
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