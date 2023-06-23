В Красноярске планируют открыть еще один автосалон «Москвич»
Московский автомобильный завод «Москвич» расширит географию присутствия. Планируется, что автосалоны появятся еще в 31 новом городе, среди них и Красноярск.
Так, «Москвич» рассмотрит заявки от новых кандидатов в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону и откроет там дополнительные дилерские центры. Кроме того, до 14 июля принимают заявки и от других потенциальных дилеров. Всего в отборе могут принять участие кандидаты из 34 городов России.
Мы собираем заявки почти во всех федеральных округах нашей страны: Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Южном и Северо-Кавказском. Будущие партнеры должны обладать большим опытом работы как в розничных, так и в корпоративных продажах, иметь необходимую инфраструктуру для продажи и обслуживания электромобилей», — сообщил Дмитрий Пронин, генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич».
Напомним, на первом этаже формирования дилерской сети «Москвич» были выбраны партнеры в 25 городах России, сейчас открыто 55 точек продаж и обслуживания автомобилей. Официальным дилером в Красноярске стала ГК «СИАЛАВТО», возглавляемая Сергеем Нощиком.
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