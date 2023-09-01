Депутат Госдумы Сергей Сокол попал в реанимацию

Справка

Сергей Сокол в 2002...2008 занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. Затем был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области, непродолжительный период был и.о. губернатора Иркутской области. Затем занимал руководящие посты в разных компаниях. С 2015 являлся председателем совета директоров «ОПК «Оборонпром». В 2018 назначен спикером Заксобрания Иркутской области. С 2020 — депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике