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Депутат Госдумы Сергей Сокол попал в реанимацию

Депутат Госдумы Сергей Сокол попал в реанимацию
Иллюстрация: соцсети Сергея Сокола

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», навестил депутата Госдумы Сергея Сокола в госпитале и сообщил, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

#НОВОСТИ
По словам Андрея Турчака, у Сергея Сокола обострился перенесенный ранее перитонинит. 
Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею – сил и скорейшего выздоровления» — отметил Андрей Турчак. 
Напомним, в конце июля Сергей Сокол попал в городскую больницу Абакана, там его экстренно прооперировали, 1 августа он вышел из больницы.
 
Ранее Сергей Сокол подал документы для участия в выборах главы Хакасии.
 

Справка

 
Сергей Сокол в 2002...2008 занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. Затем был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области, непродолжительный период был и.о. губернатора Иркутской области. Затем занимал руководящие посты в разных компаниях. С 2015 являлся председателем совета директоров «ОПК «Оборонпром». В 2018 назначен спикером Заксобрания Иркутской области. С 2020 — депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике
 

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Автор: Петр Савельев
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