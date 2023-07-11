Денис Петровский вошел в рабочую группу спортивного комитета Госдумы

Профильные вопросы этой группы — поддержка спортсменов РФ в новых реалиях.

Денис Петровский, и. о. министра спорта Красноярского края, вошел в рабочую группу комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. Об этом сообщили в краевом Минспорта 11 июля.

Полный состав этой рабочей группы пока не утвержден: конечный пул обещают сформировать «в ближайшее время». Известно, что позиция руководителя группы — у Антона Шипулина, депутата ГД и чемпиона мира по биатлону`2017.

Магистральным направлением работы станут меры поддержки российских спортсменов в текущих условиях.

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