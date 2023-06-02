Амбассадоры ЗОЖ поделились с «ДК» здоровыми амбициями

Зачем люди, график которых расписан по минутам, инвестируют свое время и силы в здоровый образ жизни — об этом новый проект «ДК» — «Амбассадоры».

Соревновательный дух и фокус на высокие достижения одинаково хорошо работают не только в спорте, но и в бизнесе. Зачем люди, график которых расписан по минутам, инвестируют свое время и силы в здоровый образ жизни — об этом новый проект «ДК» — «Амбассадоры».

Сергей Нощик, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»

Спорт в моей жизни был всегда. В детстве — большой теннис и горные лыжи, потом около 15 лет регулярных занятий в тренажерном зале. Триатлон — активно занимаюсь им вот уже третий год — случился в пандемию и стал логичным продолжением того, что было до этого. Началось с покатушек на велосипедах, потом бег и плаванье. Вид спорта не из простых: три дисциплины, и в каждой нужно показать результат. Потому это ежедневные тренировки, по 13…18 часов в неделю, питание и режим — все по предписанию и под присмотром тренера. Чтобы успевать тренироваться, вести бизнес, уделять время семье, я коренным образом пересмотрел свое расписание. Ко времени, когда среднестатистический человек только едет в офис, я успеваю сделать полуторачасовую тренировку, позавтракать и поработать. Занятия триатлоном требуют не только времени — поездки на соревнования, покупка слотов, экипировка для трех видов спорта на разные погодные условия. Все это удовольствия не из дешевых.

Зачем мне это? Нравится сам процесс! Нравится вовлеченность в спорт, системность, режим, конечно, нравится достигать успехов. Этот вид спорта постоянно учит терпеть и преодолевать себя, а это крайне важно не только в спорте, но и в бизнесе, да и просто в жизни. Не без удивления обнаружил, что в свои 44 года, когда многие уже чувствуют дыхание старости, я нахожусь на пике своей физической формы. Не назову себя биохакером, но идеология осознанного отношения к своему телу, питанию, активности мне очень близка. Не стремясь влиять на тех, кто вечно откладывает новую жизнь на понедельник, делаю это неосознанно. Знаю людей, которые, глядя на меня, меняют свою жизнь, и у них уже есть определенные результаты. Но я точно являюсь амбассадором ЗОЖ для своих детей! Уверен, это обязательно скажется на их отношении к спорту и здоровью во взрослом возрасте.