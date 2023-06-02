Амбассадоры ЗОЖ поделились с «ДК» здоровыми амбициями
Зачем люди, график которых расписан по минутам, инвестируют свое время и силы в здоровый образ жизни — об этом новый проект «ДК» — «Амбассадоры».
Соревновательный дух и фокус на высокие достижения одинаково хорошо работают не только в спорте, но и в бизнесе. Зачем люди, график которых расписан по минутам, инвестируют свое время и силы в здоровый образ жизни — об этом новый проект «ДК» — «Амбассадоры».
Сергей Нощик, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»
Спорт в моей жизни был всегда. В детстве — большой теннис и горные лыжи, потом около 15 лет регулярных занятий в тренажерном зале. Триатлон — активно занимаюсь им вот уже третий год — случился в пандемию и стал логичным продолжением того, что было до этого. Началось с покатушек на велосипедах, потом бег и плаванье. Вид спорта не из простых: три дисциплины, и в каждой нужно показать результат. Потому это ежедневные тренировки, по 13…18 часов в неделю, питание и режим — все по предписанию и под присмотром тренера. Чтобы успевать тренироваться, вести бизнес, уделять время семье, я коренным образом пересмотрел свое расписание. Ко времени, когда среднестатистический человек только едет в офис, я успеваю сделать полуторачасовую тренировку, позавтракать и поработать. Занятия триатлоном требуют не только времени — поездки на соревнования, покупка слотов, экипировка для трех видов спорта на разные погодные условия. Все это удовольствия не из дешевых.
Зачем мне это? Нравится сам процесс! Нравится вовлеченность в спорт, системность, режим, конечно, нравится достигать успехов. Этот вид спорта постоянно учит терпеть и преодолевать себя, а это крайне важно не только в спорте, но и в бизнесе, да и просто в жизни. Не без удивления обнаружил, что в свои 44 года, когда многие уже чувствуют дыхание старости, я нахожусь на пике своей физической формы. Не назову себя биохакером, но идеология осознанного отношения к своему телу, питанию, активности мне очень близка. Не стремясь влиять на тех, кто вечно откладывает новую жизнь на понедельник, делаю это неосознанно. Знаю людей, которые, глядя на меня, меняют свою жизнь, и у них уже есть определенные результаты. Но я точно являюсь амбассадором ЗОЖ для своих детей! Уверен, это обязательно скажется на их отношении к спорту и здоровью во взрослом возрасте.
Александр Митраков, основатель 075 GROUP
Назвать меня зожником в классическом понимании этого слова нельзя. Я не сижу на диетах и не ем одну лишь зелень, наоборот, в выборе блюд себя не ограничиваю и всегда ем то, что хочу. Употребляю алкоголь, естественно, в разумных количествах, и не планирую от него отказываться. Однако мой образ жизни — это тоже ЗОЖ, но скроенный под меня и отвечающий моим представлениям о правильном питании и физической активности. Например, в еде слежу за тем, чтобы употреблять в пищу продукты только хорошего качества. Поддерживаю физическую форму: подъем в 6 утра, контрастный душ, вакуум, планка. Пять раз в неделю хожу в зал, под руководством тренера занимаюсь по 30…60 минут (функциональные и силовые тренировки, растяжка). Сейчас из-за сложного графика и большого количества разъездов этот режим немного сбился, но если я в Красноярске, то в зал иду обязательно.
Свой взгляд на здоровый образ жизни никому не навязываю и не планирую этого делать. Каждый для себя определяет, что такое ЗОЖ и зачем инвестировать в это свое время и деньги. Для меня такой образ жизни, спорт в первую очередь — это энергия и хороший тонус.
Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края
Не могу похвастаться тем, что являюсь образцовым зожником. Но вместе с тем эту тему считаю очень важной и по крайней мере стремлюсь к поддержанию здорового образа жизни. Этот приоритет появился около восьми лет назад — тогда тема ЗОЖ стала более актуальна в целом в обществе: об этом говорили, писали, снимали сюжеты, начала появляться доступная и повсеместная инфраструктура. Но, наверное, основным фактором было то, что со временем тебе хочется больше понимать свое тело и чувствовать себя хорошо. Формируется запрос на здоровье, на ощущение тонуса, полноту сил. После того как это стало четким вектором, я стала заниматься спортом и регулировать питание. Тогда это было с определенными перегибами. Если спорт — то марафон, а лучше ультрамарафон; если питание, то обязательно жесткая диета. Сейчас все это происходит в гармонии. Это уже не спорт больших достижений и выносливости, а скорее занятия в удовольствие. Питание пусть и не является безупречным, но, выбирая между бургером и салатом, я всегда съем салат.
Насколько это возможно, стараюсь быть амбассадором ЗОЖ — это те ценности, которые мне хочется транслировать. И люди откликаются, и речь не только об обратной связи — многие начинают регулярно заниматься, выходят на старты. В чем смысл здорового образа жизни и этих усилий? Для меня это проявление любви к себе и возможность иметь много сил для того, чтобы сделать все, что тебе важно, начиная от времени, которое можно уделить семье, и заканчивая победами в делах. Ведь человек, который занимается собой, спортом, здоровьем, всегда имеет больший ресурс.
Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP
Для меня здоровый образ жизни — это ключ к балансу между работой и физической активностью. Как человек, который большую часть времени работает головой, однажды я столкнулся с элементарной нехваткой энергии для выполнения своих прямых обязанностей. Было понимание, что энергию эту даст физактивность, так я пришел в триатлон. Этот вид спорта, в отличие, к примеру, от тренажерного зала (одно время регулярно там занимался), предполагает хорошую физическую нагрузку и при этом не позволяет заскучать. Триатлон поддерживает хороший тонус — и физический, и эмоциональный: картинка постоянно меняется, а тело испытывает разные виды нагрузок. Бег, велосипед, плавание — все это на протяжении разных сезонов и часто в разных локациях. Наблюдая за мной, со временем триатлоном увлеклись и многие сотрудники компании. Так этот вид спорта стал важной частью корпоративной культуры. Вместе тренируемся — по четыре…шесть раз в неделю, вместе выступаем на соревнованиях. Сейчас под руководством тренера готовимся к «половинке» Iron man»а. Вовлеченные в корпспорт сотрудники становятся примером для своих семей, которые также перестраиваются на здоровый образ жизни.
Наряду с физактивностью и питанием ЗОЖ для меня — это еще и здоровье ментальное. Расхожее выражение «в здоровом теле — здоровый дух» я бы продолжил так: в здоровой голове — грамотные решения. Поэтому по большому счету ЗОЖ — это возможность легко преодолевать сложности и добиваться поставленных целей, реализуя весь свой потенциал.
Светлана Мамаева, заместитель директора компании «Кухни Место»
На 15-м году ЗОЖ я поняла: он похож на бизнес! Мой девиз «Не ведите переговоры с колбасой!» именно об этом: вредоносное надо искоренять и в бизнесе, и в образе жизни. Либо ты командуешь, либо «колбаса»... Если серьезно, я не злостный зожник, просто к 40 годам перешла на другой уровень удовольствий от жизни. Все знают, что самый простой и примитивный способ получения дофамина — это еда. А ведь добыть этот гормон кайфа можно из многих источников!
Меня драйвит, что в 53 года я имею девчоночью фигуру, мне нравится спортивный образ жизни, я не боюсь старости и недугов, знаю, что с ними делать! Я мотивирую других, в том числе наших сотрудников, становиться лучшей версией себя. На протяжении шести лет популяризирую ЗОЖ и правильное питание, бескорыстно делюсь знаниями, которые стоят мне денег и времени.
Дорог ли ЗОЖ? Давайте посчитаем: минус алкоголь, табак, рестораны, перекусы в кафе, траты на полуфабрикаты и «мусорную» еду, деньги на волшебные таблетки, чудодейственные процедуры и прочие обманки. Но есть и обратная сторона бюджета: спортивное оборудование (у нас с мужем — на пару миллионов рублей), поездки для наших активити, хорошая кухонная техника для приготовления еды своими руками, вложения в качество жизни. Мы считаем, что ЗОЖ — это инвестиции в себя, в свое будущее. И да, завоеванные рубежи в ЗОЖ, как и в бизнесе — это реальный капитал!
Яна Дойна, директор компании «Ярпатентъ»
ЗОЖ для меня — и необходимость, и потребность, то, без чего невозможно поддерживать счастливую жизнь души и тела. С детства родители приучили к спорту, за что я им благодарна: горные лыжи сопровождают меня всю жизнь. Свежий воздух, адреналин — все способствует позитивному настрою и желанию действовать. Часто спрашивают: «Яна, когда ты все успеваешь? Ты энерджайзер». Я отвечаю: «Это гены», — за что также спасибо родителям.
Но подпитываться только процессом мне мало, важны и результаты, совершенствование навыков, победы. Моя формула жизни включает шесть условий: ясность ума, хорошая память, гибкость тела, позитивное мышление, отсутствие серьезных заболеваний и благодарное окружение. А чтобы этого достичь, нужно лишь желание и сила духа. Например, я увеличила физическую нагрузку: в межсезонье, когда невозможно заниматься горными лыжами, обучаюсь настольному теннису. Второй год хожу в школу балета на занятия по растяжке. Придерживаюсь здорового питания, алкоголь исключила: допинг не требуется, он только снижает энергию. Переехали в загородный дом, на свежий воздух. Жить в таком высоком темпе сложно, требуется самодисциплина, но оно того стоит! Ощущаю себя живой и счастливой. Притягиваются новые люди, открываются новые возможности, приходит наслаждение жизнью. Здоровое тело и здоровый дух умножают ощущение времени: впереди целая вечность, где можно реализовать много проектов и принести пользу обществу. Мысли о том, что ты нужен и полезен, дают мне заряд и энергию. Получается некий зожный круговорот, который становится для меня смыслом жизни.