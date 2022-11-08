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Депутаты Заксобрания Красноярского края признали сельскую физкультуру сиротой

Депутаты Заксобрания Красноярского края признали сельскую физкультуру сиротой
Иллюстрация: vilgan.ru

Недостаточное финансирование привело к серьезным проблемам в сельском спорте. При этом на содержание шести профессиональных спортивных команд из краевого бюджета тратится 2 млрд рублей

#НОВОСТИ

На минувшей неделе в Законодательном собрании края обсуждалось развитие физической культуры и спорта в сельской местности. Докладывал министр спорта региона Денис Петровский. По его мнению, с сельской физкультурой все не так уж плохо: строятся спорплощадки и сооружения, министерство оказывает районам научно-методическую помощь. И даже проводятся соревнования «Сельская нива Красноярья». Поэтому, по мнению Дениса Петровского, ключевая проблема – нехватка молодых кадров.

Однако многие депутаты и представители территорий с министром согласиться не спешили. По их мнению, проблем в сельском спорте достаточно. И вызваны они во многом из-за недостаточного финансирования. Так, в краевом бюджете не заложены деньги на содержание уже построенных спортивных объектов. А командам не всегда хватает средств, чтобы съездить на соревнования даже в соседний район.

Общий объём финансирования спорта и физической культуры в краевом бюджете — около 8 млрд рублей. Из этой суммы на сельский спорт выделяется лишь несколько процентов. На шесть профессиональных команд, в которых работают и играют всего 400 человек, тратится из регионального бюджета 2 млрд рублей. Только на футбольный клуб «Енисей» из казны выделяется без малого полмиллиарда рублей, а все сельские районы получают в год всего лишь несколько сотен миллионов. Для нескольких десятков сельских районов края это жалкие крохи! Ведь речь идет о людях, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона. Люди в деревнях живут не в лучших условиях — у них нет первоклассных ледовых арен и бассейнов. Не стоит забывать, что спорт для многих сельских ребят — это социальный лифт. В нашем крае немало выдающихся спортсменов начинали свой путь с сельского клуба. Спорт для деревни — это больше, чем спорт. Поднимать хозяйства могут только здоровые люди. Пока же, к сожалению, физическая культура на селе — это сирота, — резюмировал депутат Заксобрания края Владислав Зырянов.

 

Автор: Петр Савельев
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