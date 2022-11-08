Депутаты Заксобрания Красноярского края признали сельскую физкультуру сиротой

Недостаточное финансирование привело к серьезным проблемам в сельском спорте. При этом на содержание шести профессиональных спортивных команд из краевого бюджета тратится 2 млрд рублей

На минувшей неделе в Законодательном собрании края обсуждалось развитие физической культуры и спорта в сельской местности. Докладывал министр спорта региона Денис Петровский. По его мнению, с сельской физкультурой все не так уж плохо: строятся спорплощадки и сооружения, министерство оказывает районам научно-методическую помощь. И даже проводятся соревнования «Сельская нива Красноярья». Поэтому, по мнению Дениса Петровского, ключевая проблема – нехватка молодых кадров.

Однако многие депутаты и представители территорий с министром согласиться не спешили. По их мнению, проблем в сельском спорте достаточно. И вызваны они во многом из-за недостаточного финансирования. Так, в краевом бюджете не заложены деньги на содержание уже построенных спортивных объектов. А командам не всегда хватает средств, чтобы съездить на соревнования даже в соседний район.