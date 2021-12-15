Стал известен кандидат на пост министра спорта Красноярского края

Им может стать бывший топ-менеджер футбольного «Енисея», который в последнее время занимался «Формулой-1».

Министерство спорта Красноярского края может возглавить Денис Петровский. Об этом сообщил телеграм-канал «Борус», ссылаясь на собственные источники в правительстве региона и федеральном Минспорте.

В пресс-службе Министерства спорта Красноярского края не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сказав, что ничего об этом не знают.