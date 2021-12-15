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Стал известен кандидат на пост министра спорта Красноярского края

Денис Петровский
Денис Петровский. Иллюстрация: instagram.com/denpetrovskiy

Им может стать бывший топ-менеджер футбольного «Енисея», который в последнее время занимался «Формулой-1».

#НОВОСТИ
Министерство спорта Красноярского края может возглавить Денис Петровский. Об этом сообщил телеграм-канал «Борус», ссылаясь на собственные источники в правительстве региона и федеральном Минспорте.
 
В пресс-службе Министерства спорта Красноярского края не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, сказав, что ничего об этом не знают.
 
Последним известным местом работы Дениса Петровского была компании «Росгонки», которая проводит российский этап Гран-при «Формулы-1». Там он занимал пост заместителя коммерческого директора. До этого он был спортивным директором футбольного клуба «Енисей», который покинул в 2020 году после инцидента с соцсетями команды.
 
Автор: Петр Савельев
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