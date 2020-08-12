Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,15
85,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»

Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»
Иллюстрация: twitter.com/fc_enisey

Футбольный менеджер, запомнившийся крупным скандалом со взломом соцсетей клуба и конфликтом с директором команды, нашел новую работу. Теперь он в команде организаторов «Формулы-1» в России.

#НОВОСТИ

Как сообщает Sports.ru, Денис Петровский стал заместителем коммерческого директора АНО «Росгонки». Эта организация занимается проведением Гран-при «Формулы-1» в России. В задачу нового сотрудника входит развитие компании «Сочи автодром» - это трасса «Формулы-1», которая проходит по территории Олимпийского парка в Имеретинской долине. В своем инстаграм-аккаунте спортивный менеджер намекнул подписчикам, что после 31 июля займется новым проектом в другом регионе.

«Что касается гонки, задача проста: мы хотим провести очередной этап Гран-При России так, чтобы даже иностранные гости и участники сказали: «Вау, как эти русские это делают?!» – цитирует Петровского Sports.ru.

Отметим, что спортивный директор был уволен из красноярского футбольного клуба в начале февраля 2020 года в результате открытого конфликта с директором ФК «Енисей» Алексеем Иваховым и крупного скандала со взломом соцсетей команды. Свои действия Петровский объяснил нежеланием руководства клуба «слышать» его.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает жаркая неделькаКрасноярск ожидает жаркая неделька
  • Экономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставкуЭкономический замминистра образования Красноярского края ушел в отставку
  • Три авикомпании начинают летать из Красноярска в ТурциюТри авикомпании начинают летать из Красноярска в Турцию
  • Красноярский бренд одежды вышел на WildberriesКрасноярский бренд одежды вышел на Wildberries
  • Красноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисыКрасноярские предприниматели продают торговое оборудование и покупают автосервисы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.