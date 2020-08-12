Бывший спортивный директор футбольного «Енисея» Денис Петровский займется «Формулой-1»

Как сообщает Sports.ru, Денис Петровский стал заместителем коммерческого директора АНО «Росгонки». Эта организация занимается проведением Гран-при «Формулы-1» в России. В задачу нового сотрудника входит развитие компании «Сочи автодром» - это трасса «Формулы-1», которая проходит по территории Олимпийского парка в Имеретинской долине. В своем инстаграм-аккаунте спортивный менеджер намекнул подписчикам, что после 31 июля займется новым проектом в другом регионе.

«Что касается гонки, задача проста: мы хотим провести очередной этап Гран-При России так, чтобы даже иностранные гости и участники сказали: «Вау, как эти русские это делают?!» – цитирует Петровского Sports.ru.

Отметим, что спортивный директор был уволен из красноярского футбольного клуба в начале февраля 2020 года в результате открытого конфликта с директором ФК «Енисей» Алексеем Иваховым и крупного скандала со взломом соцсетей команды. Свои действия Петровский объяснил нежеланием руководства клуба «слышать» его.