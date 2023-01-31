Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.01
69,59
75,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Трамплинщица из Красноярска заняла 3 место на первенстве России

Екатерина Монастыршина, красноярская спортсменка
Екатерина Монастыршина, красноярская спортсменка. Иллюстрация: Минспорта края

Екатерина Монастыршина, красноярская спортсменка, завоевала медаль на первенстве России по лыжному двоеборью.

#НОВОСТИ

Состязания среди юниоров проходят в Нижнем Тагиле.

В Минспорта края рассказали, что в рамках турнира лыжницам предстояло прыгнуть с трамплина и пройти 5-км гонку.

По итогам соревнований, золото и серебро состязаний выиграли спортсменки из Спб.

Бронзовую медаль получила красноярка Екатерина Монастыршина.

 

Читайте далее

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023Дилер выбран: «Москвич» появится в шоу-румах Красноярска в феврале 2023
  • #НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
  • Красноярск занял 13 из 15 место в рейтинге обеспеченности торговыми площадямиКрасноярск занял 13 из 15 место в рейтинге обеспеченности торговыми площадями
  • В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной ценеВ Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
  • «Чертова дюжина» улиц, где красноярские водители чаще всего попадают в ДТП«Чертова дюжина» улиц, где красноярские водители чаще всего попадают в ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.