Трамплинщица из Красноярска заняла 3 место на первенстве России

Состязания среди юниоров проходят в Нижнем Тагиле.

В Минспорта края рассказали, что в рамках турнира лыжницам предстояло прыгнуть с трамплина и пройти 5-км гонку.

По итогам соревнований, золото и серебро состязаний выиграли спортсменки из Спб.

Бронзовую медаль получила красноярка Екатерина Монастыршина.

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