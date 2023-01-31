Трамплинщица из Красноярска заняла 3 место на первенстве России
Екатерина Монастыршина, красноярская спортсменка, завоевала медаль на первенстве России по лыжному двоеборью.
Состязания среди юниоров проходят в Нижнем Тагиле.
В Минспорта края рассказали, что в рамках турнира лыжницам предстояло прыгнуть с трамплина и пройти 5-км гонку.
По итогам соревнований, золото и серебро состязаний выиграли спортсменки из Спб.
Бронзовую медаль получила красноярка Екатерина Монастыршина.
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