Сергей Сокол полностью снялся с выборов из-за проблем со здоровьем
Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию Сокола в качестве кандидата в главы республики от «Единой России».
Аннулирована регистрация Сергея Сокола в качестве кандидата в губернаторы.
Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней»,— цитирует ТАСС Александра Чуманина, председателя регионального избиркома.
Избирком ранее сообщал, что фамилию единоросса вручную вычеркнут из отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы РХ, которое пройдет 8…10 сентября 2023.
После этого в бюллетенях останутся три фамилии: действующего губернатора Коновалова (КПРФ), Михаила Молчанова, депутата Верховного совета (ЛДПР) и Владимира Грудинина, гендиректора ООО «Авиационный завод «Ирбис» («Коммунисты России»).
Согласно исследованию ИНСОМАР, за господина Коновалова собирались голосовать 40% электорально активных избирателей, за господина Сокола — 41%.
Однако, г-н Сокол останется лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет РХ.
Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение «Единой России». Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас ее продолжает», — заявил Сокол из больничной палаты, — сообщает ИА Хакасия.
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