Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.09
96,34
104,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сергей Сокол полностью снялся с выборов из-за проблем со здоровьем

Сергей Сокол полностью снялся с выборов из-за проблем со здоровьем
Иллюстрация: 19rusinfo.ru

Избирательная комиссия Хакасии аннулировала регистрацию Сокола в качестве кандидата в главы республики от «Единой России».

#НОВОСТИ

Аннулирована регистрация Сергея Сокола в качестве кандидата в губернаторы.

Приняли решение о признании аннулирования регистрации и исключения его из бюллетеней»,— цитирует ТАСС Александра Чуманина, председателя регионального избиркома.

Избирком ранее сообщал, что фамилию единоросса вручную вычеркнут из отпечатанных бюллетеней для голосования на выборах главы РХ, которое пройдет 8…10 сентября 2023.

После этого в бюллетенях останутся три фамилии: действующего губернатора Коновалова (КПРФ), Михаила Молчанова, депутата Верховного совета (ЛДПР) и Владимира Грудинина, гендиректора ООО «Авиационный завод «Ирбис» («Коммунисты России»).

Согласно исследованию ИНСОМАР, за господина Коновалова собирались голосовать 40% электорально активных избирателей, за господина Сокола — 41%.

Однако, г-н Сокол останется лидером списка «Единой России» на выборах в Верховный совет РХ.

Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение «Единой России». Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана большой и сильной командой, с людьми, искренне любящими нашу республику. Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас ее продолжает», — заявил Сокол из больничной палаты, — сообщает ИА Хакасия.

 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Николаевке начали выкупать жилье у собственниковВ Николаевке начали выкупать жилье у собственников
  • В Красноярск к 9 сентября придут заморозкиВ Красноярск к 9 сентября придут заморозки
  • «Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое«Аэрофлот» увеличит красноярское авиакрыло втрое
  • В Красноярском крае построят завод по производству фанеры и пеллетВ Красноярском крае построят завод по производству фанеры и пеллет
  • Развитие Красноярского края обсудят с Владимиром ПутинымРазвитие Красноярского края обсудят с Владимиром Путиным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.