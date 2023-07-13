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Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку

Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку
Иллюстрация: vk.com / ФК «Енисей»

Информацию об отставке Алексея Ивахова, который был главным тренером «Енисея» с января 2023, опубликовали в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

#НОВОСТИ

 

Красноярский футбольный клуб «Енисей» останется без главного тренера: 13 июля Алексей Ивахов сообщил об уходе в отставку. Эта информация прозвучала в видео, которое опубликовали в официальном Telegram-канале и соцсетях ФК «Енисей».

Ну а мы свою миссию выполнили: я сделал все, что мог в этом клубе, и надеюсь, [он] дальше будет развиваться. Всегда буду готов помочь, если в этом будет необходимость», — говорит Алексей Ивахов в ролике.

Ссылку на этот ролик г-н Ивахов продублировал и в личном Telegram-канале с лаконичным комментарием «Все так».

В этом же видео Алексей Ивахов сообщил, что футбольный клуб «договорился со всеми основными партнерами». Также он отметил, что к «Енисею» присоединяются китайские инвесторы.

Последнее время вокруг клуба был информационный вакуум. Это связано с тем, что мы вели переговоры, и на тот момент некорректно было показывать результаты, потому что мы торговались, искали варианты. Сейчас могу сказать, что мы договорились со всеми основными нашими партнерами», — говорит г-н Ивахов в видео.

Ранее Денис Петровский, и. о. министра спорта края, отмечал, с «дальнейшим будущим футбольного клуба нет никаких проблем, в том числе и финансовых трудностей». Такой ответ он дал на один из комментариев в своем Telegram-канале.

Напомним, Алексей Ивахов занимал должность главного тренера «Енисея» с января 2023: как писал «ДК», это назначение он сделал самостоятельно.

С ноября 2019 г-н Ивахов значился и директором футбольного клуба. В июне 2022 он заявлял о намерении покинуть этот пост, но все же остался, сославшись на просьбу Александра Усса, экс-губернатора края.

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Автор: Петр Савельев
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