Алексей Ивахов останется директором «Енисея» в Красноярске

Об этом стало известно во время пресс-конференции с журналистами. Алексей Ивахов пояснил, что решил остаться на посту по просьбе губернатора Александра Усса.

«Ну если Родина сказала — "Надо!", командир ответил — "Есть!"», — отметил спортивный менеджер.

Напомним, в середине июня Алексей Ивахов сообщал о намерении покинуть пост директора футбольного клуба «Енисей». Этот пост он занимает с ноября 2019 года.

В качестве тренера ранее работал в ДЮСШ «Енисей», затем вошёл в штаб ФК «Енисей». В разное время был помощником, старшим тренером, а затем и воглавил «Енисей». В качестве футболиста Алексей Ивахов играл за «Металлург» (Красноярск), «Викторию» (Назарово), «Реформацию» (Абакан) и «Динамо-Машиностроитель» (Киров).