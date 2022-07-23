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Алексей Ивахов останется директором «Енисея» в Красноярске

Алексей Ивахов останется директором «Енисея» в Красноярске
Иллюстрация: ФК «Енисей»

Об этом стало известно во время пресс-конференции с журналистами. Алексей Ивахов пояснил, что решил остаться на посту по просьбе губернатора Александра Усса.

#НОВОСТИ
«Ну если Родина сказала — "Надо!", командир ответил — "Есть!"», — отметил спортивный менеджер.
Напомним, в середине июня Алексей Ивахов сообщал о намерении покинуть пост директора футбольного клуба «Енисей». Этот пост он занимает с ноября 2019 года.
 
В качестве тренера ранее работал в ДЮСШ «Енисей», затем вошёл в штаб ФК «Енисей». В разное время был помощником, старшим тренером, а затем и воглавил «Енисей».  В качестве футболиста Алексей Ивахов играл за «Металлург» (Красноярск), «Викторию» (Назарово), «Реформацию» (Абакан) и «Динамо-Машиностроитель» (Киров). 
 
Автор: Петр Савельев
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