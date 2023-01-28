Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.01
69,12
75,33
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В футбольный клуб «Енисей» назначен новый главный тренер

Алексей Ивахов
Алексей Ивахов. Иллюстрация: ФК «Енисей»

Алексей Ивахов, директор красноярского ФК «Енисей», назначил себя главным тренером команды.

#НОВОСТИ

Об этом г-н Ивахов сообщил в своем TГ-канале:

Конечно же, решение непростое, но оно принято в интересах футбольного клуба «Енисей». Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем все для того, чтобы их решить. И если мне для этого нужно вновь выйти на футбольное поле – я на него выйду».

Ранее команду «Енисей» тренировал Артем Горлов, об его уходе клуб сообщал в конце декабря 2022.

Алексею Ивахову 46 лет, он играл в качестве футболиста за красноярский «Металлург» и абаканскую «Реформацию».

Красноярская команда выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В настоящее время в ФНЛ зимний перерыв, во время которого сибиряки проводят тренировки и контрольные матчи в турецкой Анталье.

Читайте также

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФКрасноярского предпринимателя Константина Сенченко оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
  • «Неслыханно!» Депутат Госдумы раскритиковал красноярского военкома«Неслыханно!» Депутат Госдумы раскритиковал красноярского военкома
  • Топ выставленных на продажу готовых бизнесов в КрасноярскеТоп выставленных на продажу готовых бизнесов в Красноярске
  • Отмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средствОтмыли на миллиард: выявлена преступная группа по обналичиванию средств
  • В Красноярске достроили поликлинику в ПокровскомВ Красноярске достроили поликлинику в Покровском
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.