В футбольный клуб «Енисей» назначен новый главный тренер
Алексей Ивахов, директор красноярского ФК «Енисей», назначил себя главным тренером команды.
Об этом г-н Ивахов сообщил в своем TГ-канале:
Конечно же, решение непростое, но оно принято в интересах футбольного клуба «Енисей». Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем все для того, чтобы их решить. И если мне для этого нужно вновь выйти на футбольное поле – я на него выйду».
Ранее команду «Енисей» тренировал Артем Горлов, об его уходе клуб сообщал в конце декабря 2022.
Алексею Ивахову 46 лет, он играл в качестве футболиста за красноярский «Металлург» и абаканскую «Реформацию».
Красноярская команда выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
В настоящее время в ФНЛ зимний перерыв, во время которого сибиряки проводят тренировки и контрольные матчи в турецкой Анталье.
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