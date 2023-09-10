Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень воскресенья

Избирательные комиссии регионов опубликовали явку (без ДЭГ) на выборах в субъектах РФ Сибирского федерального округа на 12:00 10 сентября .

Список лидеров по явке с резким отрывом возглавляют кемеровчане:

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