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Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень воскресенья

Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень воскресенья
Иллюстрация: sovross.ru

Лишь в трех сибирских регионах явка превысила 25%.

#НОВОСТИ

Избирательные комиссии регионов опубликовали явку (без ДЭГ) на выборах в субъектах РФ Сибирского федерального округа на 12:00 10 сентября .

Список лидеров по явке с резким отрывом возглавляют кемеровчане:

  1. Выборы губернатора Кемеровской области и депутатов Заксобрания (по итогам первого дня) — 60,67%
  2. Выборы губернатора Красноярского края — 27,48%
  3. Выборы главы Хакасии и Верховного Совета — 27,4%
  4. Выборы губернатора новосибирской области — 24,5%
  5. Выборы губернатора Алтайского края — 20,73%
  6. Выборы губернатора Омской области (по итогам первого дня) — 18,82%
  7. Выборы депутатов Заксобрания Иркутской области — 15,18%

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Автор: Петр Савельев
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