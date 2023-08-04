Михаила Котюкова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Красноярского края

Крайизбирком проверил все документы и подписи в поддержку Котюкова. Они устроили ведомство.

Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала Михаила Котюкова в качестве кандидата на пост губернатора региона. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Как сказано в документе, Котюков, выдвинутый краевым отделением «Единой России», предоставил в избирком 294 подписи в свою поддержку, среди которых 68 — подписи депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов, собранные в 49 муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Все они признаны достоверными.

Михаил Котюков стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Красноярского края. Помимо него принять участие в выборах планируют Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова («Зеленые»), Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Андрей Новак (КПРФ). Они тоже собрали необходимое количество подписей и сдали их в Крайизбирком. Еще же два потенциальных претендента на кресло главы региона — Иван Серебряков («Родина») и Денис Терехов («Новые люди») — то ли не прошли муниципальный фильтр, то ли отказались от идеи участвовать в выборах.

Напомним, что выборы губернатора Красноярского края пройдут с 8 по 10 сентября 2023.

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