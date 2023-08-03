Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров останется в СИЗО еще 6 месяцев
На продлении срока заключения под стражей Сергею Натарову настоял прокурор.
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что появились обстоятельства, которые указывали на возможность депутата скрыться от следствия или препятствовать производству по уголовному делу.
Он [Сергей Натаров] обвиняется в совершении 14 преступлений, из них 12 являются тяжкими. За них предусмотрен длительный срок лишения свободы. К тому же Натаров ранее уже пытался «вывести» свое имущество, а также воздействовал на других фигурантов уголовного дела для дачи нужных показаний», — сообщили в краевой прокуратуре.
В ведомстве также рассказали, что на судебное заседание после перерыва адвокаты депутата не пришли. Суд усмотрел в их действиях злоупотребление процессуальными правами и назначил Натарову государственного защитника, он просил избрать более мягкую меру пресечения. Сам депутат свое мнение не высказал. В итоге суд продлил срок содержания под стражей до 17 января 2024.
Сергей Натаров находится в СИЗО с 23 декабря 2021. Его обвиняют в хищении более 100 млн рублей при поставках товаров и услуг в Игарку. Материалы уголовного дела уже поступили в Игарский городской суд.
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По информации источников, это связано с уголовными делами, по которым проходит его сын — бывший советник губернатора региона. Следком пока не дал официальных комментариев.