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Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля

Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля
Автор фото: Бурмистров А. В.. Иллюстрация: sobranie.info

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края и бывшего депутата Госдумы РФ задержали на днях. По какой причине, следственные органы до сих пор не говорят.

#НОВОСТИ
Вице-спикер краевого парламента Сергей Натаров взят под стражу. Такую меру пресечения политику избрал Железнодорожный районный суд Красноярска.
 
Пока срок содержания лидера красноярских ЛДПРовцев в СИЗО ограничен двумя месяцами — до 20 февраля 2022 года.
 
По сообщению суда, Натаров проходит подозреваемым по делу о присвоении и растрате, совершенной организованной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Детали, по-прежнему не раскрываются.
 
Следствие тоже официальных комментариев пока не дает, хотя задержали Натарова несколько дней назад. Сразу принять решение по мере пресечения суд не смог — политик попал в больницу (с каким недугом, опять же не уточняется).
 
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По мнению депутатов ЗС, такой расклад (первый зам и три просто зама) может обеспечить истинную демократичность и представительство основных сил в краевом парламенте.

Экс-главного редактора издания «Дела.ру» Дмитрия Болотова отпустили из СИЗО

В пятницу вечером стало известно об обысках в региональном отделении ЛДПР и задержании советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, бухгалтера ЛДПР и руководителей двух красноярских СМИ.

 

Автор: Петр Савельев
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