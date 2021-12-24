Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края и бывшего депутата Госдумы РФ задержали на днях. По какой причине, следственные органы до сих пор не говорят.

Вице-спикер краевого парламента Сергей Натаров взят под стражу. Такую меру пресечения политику избрал Железнодорожный районный суд Красноярска.

Пока срок содержания лидера красноярских ЛДПРовцев в СИЗО ограничен двумя месяцами — до 20 февраля 2022 года.

По сообщению суда, Натаров проходит подозреваемым по делу о присвоении и растрате, совершенной организованной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Детали, по-прежнему не раскрываются.

Следствие тоже официальных комментариев пока не дает, хотя задержали Натарова несколько дней назад. Сразу принять решение по мере пресечения суд не смог — политик попал в больницу (с каким недугом, опять же не уточняется).

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