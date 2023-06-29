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Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом

Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом
Иллюстрация: Заксобрание Красноярского края

Перед судом предстанут 12 участников организованной преступной группы за хищение более 100 млн рублей при поставках товаров и услуг в Игарку.

#НОВОСТИ
Организатором и руководителями группы являлись депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Натаров и его сын. Как сообщает прокуратура края, они привлекали к преступной деятельности руководителей организаций Красноярска и Игарки, а также индивидуальных предпринимателей. По версии следствия, с 2016 по 2018 была организована поставка товаров и услуг для нужд ООО «Энергопром» (100% доля принадлежит городу Игарка) и его дочерних фирм (ДООО «Управляющая компания «МЭК», ООО «Водоканал») с искусственным завышением цен. Например, руководитель красноярской фирмы ООО «Ресурс» по указанию Сергея Натарова покупал товаро-материальные ценности, которые затем поставлял ООО «Энергопром». К стоимости товаров он добавлял расходы на доставку и искусственно завышал цену от 60 % до 100%. Затем деньги участники группы делили между собой.
 
Кроме того, подельники составляли фиктивные договоры на оказание информационных, рекламных и консультационных услуг для нужд ООО «Энергопром». Но фактически услуги не оказывались. Таким способом они похитили средства компании в размере 100 млн рублей по фиктивному договору об оказании услуг по техподдержке и обслуживанию оргтехники. Средства в размере 3 млн рублей соучастники вовлекли в оборот. Организаторы преступной группы давали указания заниматься финансовыми операциями по мнимым сделкам под видом оказания услуг с перечислением на расчётный счёт ООО «Международные коммуникации».  
 
Также Сергея Натарова и его сына подозревают в незаконном создании юридических лиц и внесении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Созданные ими фирмы они использовали для хищений денежных средств ООО «Энергопром» и его дочерних обществ. 
 
На имущество обвиняемых стоимостью 30 млн рублей наложен арест. Это квартиры и автомобили. Уголовное дело будет рассматривать Игарский городской суд. Сергей Натаров находится в СИЗО с конца 2021 года. Он, как и сын, вину в преступлениях не признают.
 
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На имущество обвиняемых стоимостью 30 млн рублей наложен арест. Это квартиры и автомобили. Уголовное дело будет рассматривать Игарский городской суд. Сергей Натаров находится в СИЗО с конца 2021 года. Он, как и сын, вину в преступлениях не признают.

Автор: Петр Савельев
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