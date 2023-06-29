Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров предстанет перед судом
Перед судом предстанут 12 участников организованной преступной группы за хищение более 100 млн рублей при поставках товаров и услуг в Игарку.
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Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля
Вице-спикера Заксобрания Красноярского края и бывшего депутата Госдумы РФ задержали на днях. По какой причине, следственные органы до сих пор не говорят.
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Меру пресечения Натарову выберут завтра: задержанный попал в больницу
Железнодорожный районный суд должен был сегодня избрать меру пресечения задержанному вице-спикеру Заксобрания Сергею Натарову, но заседание пришлось отложить на сутки.
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Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями
По информации источников, это связано с уголовными делами, по которым проходит его сын — бывший советник губернатора региона. Следком пока не дал официальных комментариев
На имущество обвиняемых стоимостью 30 млн рублей наложен арест. Это квартиры и автомобили. Уголовное дело будет рассматривать Игарский городской суд. Сергей Натаров находится в СИЗО с конца 2021 года. Он, как и сын, вину в преступлениях не признают.