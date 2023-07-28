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Экс-соратник Быкова не прошел на выборы губернатора Красноярского края

Экс-соратник Быкова не прошел на выборы губернатора Красноярского края
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Из семи претендентов на кресло главы региона, итоговый пакет документов для регистрации в качестве кандидата подали лишь пятеро.

#НОВОСТИ

Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы региона, сообщили в ведомстве.

В ряду прочего кандидаты должны были пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку 280 подписей глав муниципальных образований края или депутатов муниципальных представительных органов, 65 подписей депутатов не менее чем 46 муниципальных районов, муниципальных и городских округов края.

С этой задачей справились:

  • Александр Глисков (ЛДПР);
  • Ирина Иванова («Зеленые»);
  • Михаил Котюков («Единая Россия»);
  • Максим Маркерт («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
  • Андрей Новак (КПРФ).

Денис Терехов («Новые люди») и Иван Серебряков («Родина») в итоговый список не вошли и не будут участвовать в выборах.

Напомним, что выбора губернатора Красноярского пройдут 8.. 10 сентября 2023.

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Автор: Петр Савельев
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