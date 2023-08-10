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Шесть человек поборются за кресло депутата в Госдуме от Красноярского края

Шесть человек поборются за кресло депутата в Госдуме от Красноярского края
Иллюстрация: freepik / ru.freepik.com

Избирательная комиссия края утвердила список кандидатов для участия в дополнительных выборах в Госдуму по Дивногорскому одномандатному округу № 56.

#НОВОСТИ
За депутатское кресло будут бороться Сергей Ерёмин («Единая Россия»), Ксения Кадакина («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Дмитрий Семиренко (КПРФ), Иван Серебряков («Родина»), Андрей Кучерявый («Яблоко») и Григорий Гаврилов (ЛДПР).
 
Сами выборы намечены на 10 сентября. Депутатом по Дивногорскому округу был Виктор Зубарев. Он умер в конце мая.
 
Также в сентябре на территории края пройдут выборы губернатора и депутатов горсовета.
 
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Автор: Петр Савельев
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