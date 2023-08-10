Шесть человек поборются за кресло депутата в Госдуме от Красноярского края

Избирательная комиссия края утвердила список кандидатов для участия в дополнительных выборах в Госдуму по Дивногорскому одномандатному округу № 56.

За депутатское кресло будут бороться Сергей Ерёмин («Единая Россия»), Ксения Кадакина («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Дмитрий Семиренко (КПРФ), Иван Серебряков («Родина»), Андрей Кучерявый («Яблоко») и Григорий Гаврилов (ЛДПР).

Сами выборы намечены на 10 сентября. Депутатом по Дивногорскому округу был Виктор Зубарев. Он умер в конце мая.

Также в сентябре на территории края пройдут выборы губернатора и депутатов горсовета.

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