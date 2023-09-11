В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»

Также в муниципальный парламент скорее всего попадут либерал-демократы, коммунисты и экологи.

В Красноярском городском Совете нового созыва партия «Единая Россия» получит 30 мандатов из 36. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

По его данным, также в муниципальный парламент проходят представители ЛДПР (4 мандата), «Зеленых» (1 мандат) и КПРФ (1 мандат). Все эти партии, пишет Пономаренко, прошли по спискам, тогда как «Едро» забрало все одномандатные места.

Конкретные фамилии, вошедших в Горсовет одномандатников, чиновник не называет.

Читайте также: