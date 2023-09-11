«Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников

Двое из них покинули свои посты практически сразу после назначения нового врио.

Михаил Котюков намерен обновить «значительную часть» правительства Красноярского края. Об этом он заявил ТАСС, после завершения голосования на губернаторских выборах в регионе.

Конкретных фамилий он не знавал. Как и сроков, когда ожидать «чистки».

Напомним, что Михаила Котюкова назначили врио губернатора Красноярского края в апреле 2023. Буквально через пару дней после этого тогдашний председатель правительства региона Юрий Лапшин подал в отставку. А еще через день краевому Министерству транспорта назначили нового и.о. руководителя. Прежний — Константин Димитров — сейчас проходит по делу о хищениях на строительстве метро в Красноярске (как и Лапшин). В эту пятницу его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы, но приговор в силу еще не вступил.

Также, вероятно, свой пост замгубернатора по благоустройству покинет Сергей Еремин, который лидирует на дополнительных выборах в Госдуму РФ по Дивногорскому одномандатному округу (место освободилось после смерти Виктора Зубарева).

Сам же Котюков, по последним данным Крайизбиркома, как кандидат в губернаторы Красноярского края, сейчас имеет 70,65% голосов избирателей.

Впервые о планах обновления состава правительства Михаил Котюков заявил в июне 2023.

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