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«Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников

«Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников
Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

Двое из них покинули свои посты практически сразу после назначения нового врио.

#НОВОСТИ

Михаил Котюков намерен обновить «значительную часть» правительства Красноярского края. Об этом он заявил ТАСС, после завершения голосования на губернаторских выборах в регионе.

Конкретных фамилий он не знавал. Как и сроков, когда ожидать «чистки».

Напомним, что Михаила Котюкова назначили врио губернатора Красноярского края в апреле 2023. Буквально через пару дней после этого тогдашний председатель правительства региона Юрий Лапшин подал в отставку. А еще через день краевому Министерству транспорта назначили нового и.о. руководителя. Прежний — Константин Димитров — сейчас проходит по делу о хищениях на строительстве метро в Красноярске (как и Лапшин). В эту пятницу его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы, но приговор в силу еще не вступил.

Также, вероятно, свой пост замгубернатора по благоустройству покинет Сергей Еремин, который лидирует на дополнительных выборах в Госдуму РФ по Дивногорскому одномандатному округу (место освободилось после смерти Виктора Зубарева).

Сам же Котюков, по последним данным Крайизбиркома, как кандидат в губернаторы Красноярского края, сейчас имеет 70,65% голосов избирателей.

Впервые о планах обновления состава правительства Михаил Котюков заявил в июне 2023.

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Автор: Петр Савельев
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